Bursalı bebe-çocuk giyimciler Ramazan Bayramı’ndan umutlu

08 Mayıs 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Türkiye’nin toplam üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren Bursa bebe ve çocuk konfeksiyon sektöründe üretim son siparişler için devam ediyor. Ocakta gerçekleştirilen JunioShow fuarı sonrası verimli bir sezon için hazırlanan sektörde 20 Mart itibari ile konfeksiyon ve satış mağazalarının yüzde 80’i faaliyetini durdurdu. Mayıs ayı itibarıyla özellikle Vişne Ticaret Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrika ve mağazalar yarı zamanlı çalışma ile faaliyete başladı. Sektör Ramazan Bayramı’na umutlu girmek istiyor.

Salgının sezonun tam ortasında yayılmaya başladığını söyleyen Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, “İç piyasa için üretim yok. 23 Nisan’ı maalesef değerlendiremedik. Ancak Ramazan Bayramı için umutluyuz. Kısmi de olsa iç piyasada hareketlilik öngörüyoruz. Haziran ayında ise normale geçeceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu. İhracat için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Yıldız, üreticilerin bugün hava kargo ile sadece Libya ve Kırgızistan’a ürün gönderdiğini, yüzde 60 olan ihracatın bugün yüzde 1 seviyesine düştüğünü kaydetti. Ocak ayında gerçekleştirilen JunioShow fuarı ile sektörün ilkbahar-yaz sezonuna hızlı giriş yaptığını anımsatan Yıldız, “Sektör yıla güzel girdi. Rüzgarı arkamıza aldığımızı ve şubat itibari ile verimli ve hareketli bir yıl geçireceğimizi öngörmüştük. Ancak 20 Mart itibari ile firmalarımızın yüzde 80’i kapalıydı. Mayısta pek çok firma yarı zamanlı çalışmaya başladı. Tedbirleri alarak, mesafeyi koruyarak üretime geçildi” diye konuştu.

“İhracat müşterimiz siparişlerinin muhafaza edilmesini istiyor”

Bugün sadece ihracata üretimin yapıldığını yineleyen Yıldız, “Nisan ve mayıs sonuna termin veren firmalar üretime devam ediyor. Bu ürünlerin gidip gidemeyeceği belli değil; ancak üreticimiz ürünlerini hazırda tutmak istiyor. İhracat engeli ortadan kalkar kalkmaz ürünleri göndermeyi planlıyor. Çünkü halihazırda bağlantı kurulan müşterilerimiz, sipariş verdikleri ürünlerin muhafaza edilmesini talep ediyor” bilgisini verdi. Yıldız, “Libya ve Kırgızistan pazarlarının dışında ihracatımız durdu. Geçen gün Iraklı bir müşterimiz arayarak, ürünlerinin muhafaza edilmesini istedi. Sürecin sona ermesi halinde müşterilerimiz siparişlerinin tamamlanıp gönderilmesini talep edecek. Onlar da umutla bekliyor” şeklinde konuştu.