Bursalı Tekstil, İTÜ ile akademik çalışmalar yapacak

28 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin önemli havlu ve bornoz ihracatçılarından Bursalı Tekstil, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attı.

Düzenlenen protokol törenine, Bursalı Tekstil adına İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, İstanbul Teknik Üniversitesi adına da Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ömer Berk Berkalp katıldı.

Yapılan iş birliği protokolü kapsamında; İTÜ ve Bursalı Tekstil, hazır giyim perakende ve moda sektörü odaklı ortak akademik çalışmalar yapacak, ortak projeler geliştirecek. Böylece söz konusu alanlarda sektörel bilginin akademik bilgi ile buluşması sektörün ilerlemesine katkı sağlayacak çalışmaları ortaya çıkaracak. Tüm bu projelerle birlikte, aynı zamanda Bursalı Tekstil çalışanlarının gelişimine yönelik profesyonel eğitimler de tasarlanacak.

“Sanayi-üniversite iş birliğini çok önemsiyoruz”

Bursalı Tekstil İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, şirket olarak, sürekli iyileştirme anlayışı ile katma değere odaklandıklarını vurguladı. Bursalı, “Yenilikçi çalışmalarımız neticesinde, pek çok alanda Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türk tekstil sektöründe Ar-Ge & Tasarım Merkezi’ni tek çatı altında bir arada bulunduran ilk ve tek şirket olmak, bu çalışmalarımızın önemli bir yansıması oldu. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz için katma değerli ve yenilikçi çalışmalar yürütmeye odaklanmış durumdayız. Bu noktada, sanayi-üniversite iş birliği de bilimsel gelişim noktasında firmalara çok önemli katkılar sağlıyor. Bursalı Tekstil olarak da sanayi-üniversite iş birliğini çok önemsiyoruz. İTÜ gibi ülkemizdeki önemli bir kurum ile bu anlaşmayı yaptığımız için son derece mutluyuz. Protokolün, ülkemize ve sektöre önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

İTÜ Fashion Show’da yer alacak

Öte yandan Bursalı Tekstil, küresel markası Nuacotton için özel olarak hazırlanan kreasyonlarıyla, 26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek İTÜ Fashion Show’daki defilede de yer alacak.