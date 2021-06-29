Bursalı tekstilcilerin gündeminde ‘Yeşil Dönüşüm’ var

Esra ÖZARFAT

BURSA - Tekstil sektöründe firmaların çevreci üretime her geçen gün daha fazla adapte olduğunu vurgulayan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve bu sürecin gereklilikleri konusuna dikkat çekti. Engin, “Yeşil dönüşüm çerçevesinde tekstil sektöründe ikiz dönüşümü sağlamak zorundayız. Yani hem dijital dönüşüm hem de ekolojik dönüşüm. Bu kapsamda sanayi sektörünü ve tüm değer zincirlerini sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme modeline uyarlamamız gerekiyor. Sürdürülebilir Ürün inisiyatifi çerçevesinde; materyallerin geri dönüştürülmeden önce yeniden kullanımını ve kaynak kullanımının azaltılmasını sağlayacağız. Tüketim alışkanlıklarını da yeniden tasarlayacağız ve bu çerçevede yeni iş modelleri oluşturmamız gerekiyor. Kısa vadede bizleri zorlayacak çalışmalar gibi görünse de uzun vadede bu düzenlemeler hepimizin faydasına olacak” dedi. Engin, UTİB-UHKİB-BTSO ortaklığında kurdukları Bursa Teknoloji ve Koordinasyon Ar-Ge Merkezinde çevresel hassasiyet, doğal liflerin yetiştirilme süreçleri, sentetik ürünlerin üretim emisyonları gibi pek çok konuda firmaları bilinçlendirdiklerini söyledi. Ekolojik tekstiller URGE projesinin sürdüğünü ifade eden Engin, ‘‘Daha çevre dostu, geri dönüştürülebilir ve kaynakların en etkin düzeyde kullanılması ile sağlanacak “sürdürülebilir” bir üretim sürecine geçeceğiz” diye konuştu.

Hammaddeden son ürüne %100 yenilenebilir enerji

“Sürdürülebilirlik için vicdanımızın etrafında şekillenecek bir yolculuk yapmalıyız’’ diyen İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, firma olarak sadece yaptırımlar ve müşterilerin talepleri doğrultusunda değil, dünyaya saygı gösterdikleri için sürdürülebilir üretim yaptıklarına işaret etti. Uluslararası standartlara uygunluğun da kriterlerinin başında yer aldığına dikkat çeken İpeker, ‘‘Firmamıza hammadde girişinde, yüzde 35 yenilenebilir kaynaklar ve yüzde 65 geri dönüşümden olmak üzere neredeyse yüzde yüz oranında sürdürülebilir bir portföy sergiliyoruz. Yenilenebilir enerji, bizim için olmazsa olmaz. Bu düşünceden hareketle Ocak ayından beri yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dönmüş durumdayız. Bu durum, üretimde daha fazla maliyete neden olsa da vicdan maliyeti daha ağır basıyor” şeklinde konuştu.

İhracatta kilogram değeri Türkiye ortalamasının üzerinde

Firma olarak kilogram başına ihracatta Türkiye ihracatının yaklaşık 2 dolar üzerinde olduklarına işaret eden Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, “Üretim yaptığımız dünya markaları özellikle yüksek kalite, zamanında teslimat, çevreci ve sürdürülebilir üretim ve sosyal uygunluk gibi ilkelere sadık oluşumuz sayesinde bizi tercih ediyor. Böylece ürettiğimiz “Made in Turkey” etiketli ürünleri dünyanın birçok noktasına ulaştırma şansı buluyoruz’’ değerlendirmesini yaptı.

‘Bioçözünür üretimler, bizi temiz çevreye yaklaştırır’

Dina Vanelli Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Türkün Karaçor da “Sürdürülebilirlik, bir ürün veya üretim değildir. Seçeceğimiz bir yoldur ve gönülden yapılması gerekir. Biz de bu yolda ilerlerken ev tekstili ürünlerimizde sürdürülebilir ve dönüştürülmüş iplikler ile organik koton ürün gamları üzerinde çalışıyoruz. Tüketilmiş ürünlerin sektöre kazandırılması şeklinde ya da doğaya hiçbir şekilde zarar vermeden bioçözünür üretimler, bizi temiz çevreye yaklaştırabilir” ifadelerini kullandı. Dünyadaki karbon salınımının yüzde 10’unun tekstil sektörüne ait olduğunu belirten İlay Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ay ise “Sektörümüz en çok su tüketen ikinci sektör olma özelliği taşıyor. Buna bağlı olarak harekete geçen üreticilerimiz sayesinde günümüzde, sürdürülebilirlik anlayışının güçlü etkilerini sektörümüzde görebiliyoruz. Tekstilde sürdürülebilirlik biz üreticiler için bir vicdan meselesi konumundadır” dedi.

Türkiye’nin tekstil ihracatı içindeki payı yüzde 13,2 olan UTİB’in Mayıs ayındaki ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 126 artış ile 99,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak - Mayıs döneminde ise ihracat yüzde 43,5 artarak 522,3 milyon dolar oldu.