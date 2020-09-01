Çağrı Makina, ponza taşlarını ortadan kaldırıyor

01 Eylül 2020

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

İstanbul Hadımköy bölgesinde faaliyetlerine devam eden Çağrı Makina, DEWELLI markası ile 30 yılı aşkın süredir tekstil makineleri alanında hizmet veriyor. Firma yapmış olduğu Ar-Ge yatırımlarıyla zaman içinde ürün sayısını 40’a çıkardı.

Çağrı Makina Yönetim Kurulu Üyesi İremnur Küçük Çoban endüstriyel olarak; tekstil yıkama, boyama, kurutma, sıkma, kuru işlem makineleri ve finisaj makinelerinin üretimini yaptıklarını söyledi. Birçok firmanın denim pantolonlarına taşlama efekti vermek amacıyla ponza taşları kullandıklarının altını çizen Çoban, “Bu taşlar tek kullanımlık, bu kullanımlar çevresel hassasiyet konusunda ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ayrıca bu durum firmalara maliyet açısından da ciddi zararlar veriyor. Ponza taşları aynı zamanda, makinenin tamburuna zarar verdiği için kullanım ömrünü de kısaltıyor. Bunun önüne geçmek adına Dewelli Taşsız Yıkama Sistemi’ni geliştirdik. Kullanıcılar ürünümüzü yıkama sıklığına göre üç ila altı ay arasında kullanabiliyor” dedi.

“Türkiye’de ve dünyada tek”

Geliştirdikleri Dewelli Taşsız Yıkama Sistemi’nin tasarım ve faydalı model tescillerini de aldıklarına dikkat çeken Çoban, “Ürünümüzün patent tescilini de almak üzereyiz. Yapılan patent araştırmalarında ürünümüzün hem Türkiye hem de dünyada tek olduğunu gördük. Bu kapsamda ürünümüzün ilk etapta tasarım tescilini sonrasında faydalı model tescilini temin ederek koruma altına aldık” diye konuştu. Geliştirdikleri ürünü ilk etapta iç pazara sunduklarını dile getiren Çoban, “Pazarda ürünümüze yönelik talepler iyi bir noktada. Ürünün ihracatını da yaptığımız müşterilerimiz oldu. Bu konuda görüşmelerine devam ettiğimiz ülkeler var” diye konuştu.

Üretimin yüzde 90’ı ihracata

Pakistan, Bangladeş ve Asya Pasifik bölgesinde makine sayılarını artırdıklarını kaydeden Çoban şunları söyledi: “Son beş yılda ihracat ayağında bilinirliğimiz ve yapmış olduğumuz çalışmalarda ciddi artışlar kaydedildi. Şu anda hedefimizde Güney Amerika bölgesi var. Buradaki etkinliğimizi daha fazla artırmayı amaçlıyoruz. Güney Amerika’da tekstil üretiminin artmasına bağlı olarak tekstil makineleri alanında da ciddi bir pazar var. Üretimimizin yüzde 90’lık kısmını ihraç ediyoruz.

2019’da 400 makine üretti

Firmalarının ciro bazında 2020’nin mayıs-temmuz dönemini 2019’un aynı dönemine göre yüzde 50 düşüşle geçirdiğini dile getiren Çoban, “2019 yılı bizim için oldukça verimli geçen bir yıldı. Hem ürettiğimiz makine adedini hem de satış yaptığımız pazarları artırdığımız bir yıl oldu. 2019’da ortalama 400 makine ürettik” diye konuştu. İlk 8 ayda ortalama 150 makine satışı yaptıklarını kaydeden Çoban, kısa ve orta vadede satış hacimlerini artırmak istediklerinin altını çizdi.