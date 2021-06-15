Damat, kullanılmış kıyafetleri toplayacak

Yener KARADENİZ

Damat, Tween ve D’S damat markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding, salgın ile önemi daha da artan sürdürülebilirliğe dikkat çekmek için Mimar Sinan Üniversitesi ile bir araya geldi. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin katılımı ile “Hepsi bendim” isimli kısa bir film projesi gerçekleştiren Holding, projede gençlerin tüketim alışkanlıklarındaki değişimi ve artan farkındalığı ele aldı.

2006’dan bu yana üniversitede aynı zamanda akademisyen olarak Moda ve Marka Yönetimi dersi veren Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sürdürülebilirlik konusunda çok iddialı olduklarını söyledi. Üretimin tüm aşamasında çevreye daha az zarar veren tekniklere odaklandıklarını anlatan Orakçıoğlu, “Daha az su kullanmak, kaynakları daha az tüketmek gibi üretim standartlarını yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yeşil mutabakat çerçevesinde yapılması gerekenler ile ilgili de adımlar atıyoruz” dedi. Bu kapsamda geri dönüşüme dikkat çeken Orakçıoğlu, daha önce pet şişeden takım elbise gibi projeler gerçekleştirdiklerini, yeni dönemde ise bu işi bir adım daha ileri götüreceklerini anlattı.

İade oranı yüzde 10’a düştü

Orakçıoğlu, “Yeni dönemde yeni bir proje daha başlatacağız. O da kullanılmış ürünlerin geri dönüşümü ile ilgili. Sonbahar ile birlikte mağazalarımızda kampanyalar yapacağız ve kullanılmış kıyafetleri toplayarak tekrar değerlendirilmesini sağlayacağız” diye konuştu.

Orakçıoğlu, açılmalar ile birlikte artan talebi de değerlendirdi. Yeni dönem perakendecilik anlayışına yönelik de açıklama yapan Süleyman Orakçıoğlu, dijitalleşme ile birlikte mağazacılık anlayışının da önemli bir değişime uğradığını söyledi. Orakçıoğlu, “Omnichannel mağazacılık ile dijitalden sipariş verip mağazadan teslim alma anlayışı yaygınlaştı. Görüntülü alışveriş arttı. Görüntülü alışverişte styling hizmeti de veriyoruz. Sektörde iadeler önemli bir sorun haline gelmişti. ‘Size adviser’ hizmetimiz ile iade oranı 3-4 ayda yüzde 20’den yüzde 10’a düştü” şeklinde konuştu.

‘Takım elbise yok satıyor’

80’e yakın ülkede 500’e yakın mağazası bulunan Holding’in mağazalarında, 1 Haziran ile birlikte trafik de hızlandı. Salgın döneminde ev kıyafetleri satışlarının arttığını ancak açılma ile birlikte bu trendin çok hızlı bir şekilde değiştiğini söyleyen Süleyman Orakçıoğlu, “Hepimiz rahat kıyafetlere artan talep devam edecek diye düşünüyorduk ama açılma ile birlikte tamamen değişti. Şimdi takım elbiseyi yok satıyoruz. Özellikle yelekli takımı çok fazla satıyoruz. Demek ki günün ruhu çok hızlı değişiyor. Bu artışta düğünlerin de etkisi çok fazla. Salgın döneminde ertelenen düğünlerin bu yıl gerçekleşecek olması bu harekette önemli oldu” ifadelerini kullandı.