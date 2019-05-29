“Denim ihracatında dünya dördüncüsüyüz”

29 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Kalitesi ve tasarım gücünün yanı sıra, uluslararası pazarlarda müşterilerin beklentisine anında cevap verebilme kabiliyetiyle dünyanın ilk beş tedarikçisi arasında yer alan Türkiye, İtalya’da düzenlenen Denim Premiere Vision Milano Fuarı’nda gücünü bir kez daha gösterdi. Dünya genelinden 93 firmanın katıldığı fuarda Türkiye, 27 firma ile en çok katılım sağlayan ülkeler arasında ilk sırayı aldı.

Sektörü ihracata teşvik etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Denim Premiere Vision Milano fuarına da milli katılım organizasyonu düzenledi. Türkiye’nin 80’li yıllarda yaptığı yatırımlar ve sonrasındaki çalışmalar ile dünya denim ticaretinde dördüncü büyük tedarikçi konumuna ulaştığını belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Her yıl daha çok firmamızın bu pazarda gücünü artırması için destek veriyoruz. 27 firma ile en çok katılım sağlayan ülkeler arasında yerimizi aldık. UTİB standımızda firmalarımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca fuara katılan Türk firmalarının bilgilerinin yer aldığı tanıtım kataloğunu bastırarak fuar ziyaretçilerine dağıttık” dedi.

Türkiye denim modasına yön veriyor



Türk denim sektörünün dünya pazarındaki etkisi her geçen yıl artıyor. Sektörde yarattığı yenilikler ile de dikkat çeken firmalarımız, yeni teknoloji ürünleri ve tasarımları ile hem denim kumaşında hem de hazır giyim alanında rakipsiz olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi. Birçok uluslararası hazır giyim kuruluşunun ekonomik ve kaliteli üretim koşulları arayışında, kendileri için aynı zamanda bir pazar da olan Türkiye’yi tercih etmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tekstildeki hızlı yükselişin nedeni; Türkiye’deki firmaların üretim ve pazarlamadaki başarısı ve Avrupa’ya yakınlığını coğrafi bir avantaj olarak değerlendirmesinden kaynaklanıyor. Üretimde hız çok önemli olduğu için, talep edilen kapasiteye ve kalite standartlarına uyum sağlayabilen sanayiciler, zorlanmadan üretim ve ihracatta başarı elde ettiler. Öyle ki bir zamanlar yabancı markaların tasarımlarını üreten Türkiye, günümüzde, kendi markalarını yaratan, tasarımları ve teknolojik ürünleri ile dünya denim modasına yön veren ülke haline geldi. 2018 yılında hem denim kumaşı hem de denim giysi ihracatında dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yerimizi aldık. Toplam 4 milyar 910 milyon dolar olan dünya denim kumaş ihracatında 338 milyon dolar ihracat ile yüzde 7, hazır giyiminde ise 2.1 milyar dolar ihracat ile yüzde 4.5 paya ulaşarak, her iki branşta da dünyanın en fazla ihracat yapan dördüncü ülkesi olduk.”

Kumaşta da hazır giyimde de üst segmente yönelik üretim yapıyoruz

Türkiye’nin en fazla denim kumaşı ihraç ettiği ülkelerin başında Tunus, Mısır, İtalya, Fas ve Bangladeş geliyor. Maliyetler açısından üretimin daha çok doğuya kayması ve küresel firmaların birçoğunun bu ülkelerde üretim faaliyetleri içinde olmasının bu ülkelere ihracatı artırdığına dikkat çeken Pınar Taşdelen Engin, Denim giysi ihracatında ise Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka’nın ilk sıralarda yer aldığını bildirdi. Taşdelen Engin, denim giysi ihracatımızdaki ilk beş ülkeye bakıldığında Türkiye’nin en üst segment denim giysi üretebilme kabiliyetinin de net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Denim kumaş ithalatında Türkiye için en önemli hedef pazarların başında Uzak Doğu’da Çin, Bangladeş ve Vietnam, Avrupa’da İtalya, Amerika kıtasında Meksika ve ABD, Orta Doğu’da ise Tunus ve Mısır’ın geldiğini belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, hazır giyimde ise ABD, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı, Japonya ve Hong Kong’un öncelikli hedef pazarları olduğunu açıkladı.