Denimciler ihracatta yüzde 75 artış hedefliyor

24 Haziran 2019

Moda endüstrisinin vazgeçilmez ürünü haline gelen denim kumaş tüm markalar tarafından üretilen, her yaş grubu tüketicinin giyim tarzını yansıtarak kullandığı, kullanım alanı artan bir sektör haline geldi. Türkiye’de son üç yılda yapılan yatırımlar ile denim kumaş üretim kapasitesi yaklaşık yüzde 20 arttı ve 2018 yılı itibarıyla 420 milyon metrekareye çıktığı tahmin ediliyor. Sektör oyuncuları; teknoloji, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri ile gerek ürün kalitesi gerekse ürünlerin standartlara ve modaya uyumu ile katma değer sağlayan faaliyetlerde bulunuyor.

2018 yılında Türkiye ihracatının kilogram başı ortalama birim fiyatı 1.3 dolar değerinde gerçekleşirken, tekstil ve hammaddeleri sektörü kilogram başı birim fiyatı 4.2 dolar ile ortalamanın üç katını aştı. Denim kumaş kilogram başı birim fiyatı ise 2017 yılında 9.7 dolar olurken, 2018 yılında ihracatta miktar ve değer bazında düşüş yaşanmasına karşın, bu rakam 9.8 dolara yükseldi. Üretici firmaların teknik tekstil ürünlerinin kilogram birim fiyatının üzerinde bir fiyat yakaladıklarını bildiren sektör temsilcileri, birim fiyatta yeni dönemde de artış yaşanacağını ifade ediyor.

Pazar çeşitliliği kapsamında dengeli büyümeye önem veriliyor

Yeni dönemde, tüm ürün gruplarında ihracatını bir önceki yılın üzerinde bir değere ulaştırmayı hedefleyen sektör, 2013 yılındaki ihracat rekoru olan 435 milyon doların üzerine çıkmak istiyor. Uzun vadede ise AB’nin birinci tedarikçisi olduğu gibi global tedarikçiler arasında da ilk sırada yer almayı hedefliyor.

Pazar çeşitliliği kapsamında dengeli büyümeyi en önemli hedeflerinden biri haline getirdiklerini aktaran sektör temsilcileri, kumaş sektörü olarak pazarların yüzde 75’inde ihracat artışı gerçekleştirmeyi bir diğer önemli hedef olarak belirledi. Uzmanlar, denim sektörünün güçlü ihracat performansının yanında en önemli özelliklerinden bir tanesinin de hazır giyim sektörü ile birlikte Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 2.5 milyar dolar net döviz girişi sağlanması olduğunu aktarıyor.

İhracat, 2018'de ve bu yılın ilk beş ayında düştü

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nden (İTHİB) edinilen bilgiler, üretime ilişkin resmi kayıtlar, TÜİK’e ait ve en son 2016 yılına ait kayıtlara göre, denim kumaş üretimi yaklaşık 350 milyon metrekareye ulaşarak, yedi yılda üretim kapasitesi iki katına çıkardı. 2016 yılından bu yana üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 20 civarında artış gösterdiği ve 2018 yılı itibarıyla 420 milyon metrekareye ulaştığı tahmin ediliyor.

Denim kumaş ihracatına bakıldığında, Türkiye tekstil ve hammaddeleri sektörünün yüzde 4’ünü oluşturuyor. 2017 yılında 369 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleşirken, 2018 yılında yüzde 8’lik düşüş ile 338 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu yılın ilk beş ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik düşüş ile yaklaşık 129 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu dönemde ihracat düşüş trendi gösterirken, yılın ilerleyen aylarında artışa geçmesi bekleniyor.

Denim kumaş sektörü, pazar çeşitliliğini ise artırıyor. 2017 yılında 74 ülkeye ihracat yapılırken, 2018 yılında 81 ülkeye ve bu yılın ilk beş ayında 88 ülkeye denim kumaşı ihracatı yapıldı. 2018 yılında denim kumaş ihracatında en önemli ihracat pazarları arasında yüzde 16’lık pay ve 55 milyon dolar ile Tunus ilk sırada yer aldı. Tunus’u sırasıyla yüzde 14 ile Mısır, yüzde 10 ile İtalya, yüzde 8 ile Fas ve yüzde 7.2 ile Bangladeş takip etti. Türkiye denim kumaş ihracatına ülke grupları bazında bakıldığında ise Afrika ülkeleri başta gelirken, Uzakdoğu ülkeleri ve AB ülkeleri de büyük pazarları oluşturuyor.

Katma değerli ürün, tasarım ve teknoloji öne çıkıyor

Global denim kumaş ihracatı sıralamasında 2018 yılı verilerine göre, birinci sırada yüzde 42 ile Çin en büyük payı alırken, ikinci sırada Pakistan yüzde 12, üçüncü sırada Hindistan yüzde 8, dördüncü sırada Hong Kong yüzde 7 ve beşinci sırada Türkiye yüzde 7 pay ile en büyük global denim kumaş tedarikçileri oldu. Söz konusu beş ülke, global denim kumaş talebinin yüzde 77’sine cevap veriyor. Ayrıca Türkiye, yaklaşık yüzde 30’luk pay ile AB’nin en büyük denim kumaş tedarikçisi konumunda bulunuyor. Türkiye’yi sırasıyla İtalya ve Pakistan takip ediyor. ABD pazarına bakıldığında ise Türkiye yüzde 15’lik pay ile dördüncü sırada yer alıyor.

Global pazardaki en büyük oyunculardan olan Türkiye, bugün kendi tasarımları ile koleksiyonlarını hazırlayan, kendi markalarını yaratarak pazarda yer alan ve denim modasına yön veren ülkeler arasında bulunuyor. Ayrıca katma değerli ürün, tasarım, teknoloji, know-how ve yüksek kapasiteli üretim gücü ile globalde en büyük oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor.