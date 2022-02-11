Derimod’da ikinci nesil AB’ye ayakkabıyla girecek

Yener KARADENİZ / İSTANBUL

Deri denince ilk akla gelen markalardan biri olan Derimod, büyük bir dönüşümden geçiyor. 47 yıl önce sektörün duayen isimlerinden olan Ümit Zaim tarafından kurulan ve Türk derisini dünyaya tanıtan Derimod, şimdi de ayakkabı için harekete geçti.

Markanın ikinci nesil yöneticisi olan Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, Türkiye’de AB segmentinde 2 milyonu aşkın satış ile lider oldukları ve artık ayakkabıyı AB’ye pazarlamak için harekete geçtiklerini bildirdi. Bu kapsamda önümüzdeki aylarda Almanya’da şirket açacaklarını söyleyen Zaim şu bilgileri verdi: “Hali hazırda yakın coğrafyada 7 farklı ülkede 15 adet yurtdışı mağazamız var. Şimdi AB’ye açılmak için çalışmalara başladık. Almanya’da şirket açacağız. Oradaki güçlü pazaryerleri ile başlayacağız. İlerleyen süreçte kendi sitemizi açıp, department store’lara gireceğiz ve ardından da mağazalar gelecek. Derimod, Türk derisini dünya markası yaptı. Biz de ikinci nesil olarak ana misyonumuzu ayakkabıda Derimod’u dünya markası yapmak olarak belirledik. Bunun için de bu işin zor bölgesi olan AB’yi seçtik.”

20 milyon TL yatırım yapacak

Derimod’un hali hazırda Türkiye’de 88, yurtdışında ise 15 adet mağazası bulunuyor. Şirket, önümüzdeki yıl Türkiye’de her sezonda 2 adet olmak üzere 4, yurtdışında ise 10 adet mağaza açacak. İkinci nesil, markada birçok yeniliğe de imza attı. Bu yeniliklerin başında da birçok mağazaları renöve etmek ve yeni konseptli mağaza açmak geliyor. Geçen yıl İzmir İstinyepark AVM’de 2 milyon TL yatırım ile yeni konseptli mağaza açtıklarını belirten Murat Zaim, mağazanın kısa süre içinde en yüksek satış yapılan 5 mağaza arasına girdiğini söyledi. Zaim, izleyen süreçte mağaza yenilemelerinin yanı sıra online satış sitesi ve teknolojiye yönelik yatırımların da süreceğini anlattı. Zaim, bu kapsamda 2022’nin tamamında 20 milyon TL yatırım yapacakları bilgisini verdi.

2023 hedefi bir yıl önceye çekildi

İkinci kuşak, şirket satışlarında da önemli başarılara imza attı. 2020 sonunda 450 milyon TL cirosu olan Derimod, salgın döneminde talebin yavaşlamasına rağmen yüksek büyüme rakamlarına ulaştı. 2020 ve 2021’i sektör ve kendileri için çok enteresan yıllar olarak tanımlayan Zaim, “2020, çok iyi başlayıp çok kötü bitmişti. 2021 ise çok kötü başlayıp iyi bitti. Geçen yılbaşında 2021 için 650 milyon TL ciro hedefi koymuştuk. Yılın ikinci yarısında inanılmaz bir talep ile karşılaştık ve hedefimizi 700 milyon TL’ye çıkardık. Yılsonunda ise bunun da üzerinde 720 milyon TL ciro ile kapattık. Yüzde 60’lik bir büyüme oldu. Adetsel olarak da 2019’a göre yüzde 5-10 artışımız var. Kendi adımıza iyi bir sene geçirdik. 2022’de 1 milyar TL, 2023’te ise 1,3 milyar TL ciro hedefimiz vardı. Ocak ayına da iyi başladık. O nedenle bu yıl için de hedefimizi 1,3 milyar TL olarak yukarı yönlü revize ettik. Şimdi 2023 hedefimiz 2,5 milyon çift ayakkabı satışı gerçekleştirmek” ifadelerini kullandı.

Online’ın payı %20’ye ulaştı

Derimod’un güçlü olduğu alanlardan biri de online satış. Salgın öncesine göre online satışlarda yüzde 50 büyümeye ulaştıklarını anlatan Zaim, 2021’in tamamında online satışların toplam satışlar içindeki payının yüzde 20’ye çıktığını söyledi. Şirket hali hazırda kendi sitesinin yanı sıra pazaryerlerinde de faaliyette. Zaim, 2023’te online’ın payını yüzde 25’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Zaim’e göre e-ticaretin büyümesi mağazalaşmanın azalacağı anlamına gelmiyor. Mağaza ve e-ticaretin birlikte büyüyeceğini dile getiren Zaim, “Mağaza sayıları azalabilir. 3 mağaza kapatan şirket, 3 mağazanın metrekaresi kadar bir mağaza açıyor. Düşük metrekareli mağazaya gerek duymuyor. Omni-channel ile tüm satış kanallarını birleştiriyor. Bizde de aynı deneyim mevcut. Online kanaldan satış yapan müşteriye mağazadan gönderim yapıyoruz, mağazadan beğenen müşteriye online’dan ulaştırıyoruz. Mağazalar aynı zamanda teslimat noktası. Kanallar bir birini besliyor” dedi.

7 katı değerle ayakkabı satıyor

Derimod’un satışlarının içinde ihracatın payı şimdilik yüzde 5 seviyesinde bulunuyor ancak katma değeri oldukça yüksek seviyede seyrediyor. Türkiye ihracatı için katma değerin önemine dikkat çeken Murat Zaim, şöyle konuştu: “Türkiye’de ihracatın katma değeri çok konuşuluyor. Genel ihracatta kg başına değer 1,3 dolar seviyesinde. Bu rakam deride 9, deri ayakkabıda ise 7 dolar seviyesinde. Bizde ise 50 dolar. Derimod olarak hem ülkemizde katma değer yaratmak, hem döviz getirmek, hem de yurtdışında Türk ürünlerini tanıtmak istiyoruz. Güçlü markaların artık bunu milli bir mesele olarak görmesi lazım. Ülkemize döviz ve katma değer kazandırması lazım. Biz de bu kapsamda ihracatın payını hızla artırmak istiyoruz. Kısa vadede yüzde 5 olan yurtdışı satışları yüzde 10’a çıkaracağız.”

Yazlık ürünlerde %50-70 zam olacak

Derimod, Türkiye’de 80’e yakın tedarikçi ile uzun yıllara dayanan birliktelik yürütüyor. Bu ilişkinin de etkisi ile maliyet noktasında önemli avantajlar elde ediyor. Son bir yılda hammadde maliyetinin çok yüksek seviyede arttığı dönemde bunun avantajlarını yaşadıklarını anlatan Zaim, son ürün fiyatlarında bu sayede sektör ortalamasının altında kaldıklarını belirtti. Zaim, “Yabancı markalara baktığımızda geçen kış ile kıyaslandığında fiyat farkı 2 kata ulaştı. Türk markalarında bu kadar artış yok. Kıştan yaza baktığımızda ise ürün özelliklerine göre yüzde 50-70 arasında zam olacağını düşünüyorum. Hedefimiz bunu yüzde 50’nin altında tutmak. Salgında da korkak davranmadık. Üretime devam ettik, hammaddeyi erken bağladık. Tedarikçilerimiz ile yılardır beraber çalıştığımız için piyasadan daha uygun fiyata alım yapıyoruz” diye konuştu.