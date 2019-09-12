Dijital Dönüşüm Mühendisleri sertifikalarını aldı

12 Eylül 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - 14 farklı üniversiteden 21 mühendis adayının başarıyla tamamladığı program kapsamında dijital dönüşümün yanı sıra girişimcilik ve iş görüşmeleri gibi farklı içeriklerde 30 eğitim verildi. Haziran ayında başvuruları başlayan ve koordinatörlüğünü Dr. İsmail Durgun’un yürüttüğü projeye üniversitelerin endüstri, elektrik elektronik ve mekatronik bölümlerinden lisans ve yüksek lisans mezunu 73 mühendis adayı başvurmuştu.

Programı başarıyla tamamlayan 21 kursiyere sertifikaları UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir ve BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay tarafından verildi. Dijital dönüşümün hazır giyim ve konfeksiyon da dahil pek çok sektörün iş yapış süreçlerinde dönüşüme neden olduğuna işaret eden Nüvit Gündemir, “Var olan endüstrilerin yeniden tanımlanması ve yeniden yapılandırılması söz konusu. Birlik olarak firmaların ayakta kalabilmelerinin en önemli koşulunun akıllı üretim tesisleri ile tanışmaları gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Hızlı değişen trendler giyim modasında bizim lehimize gelişimlere açıktır. Üretimlerde küçük lotlar ve hızlı sevkiyatlar gereksinimi bizim Endüstri 4.0’ı da uygulayarak bu değişimde öne geçmemizi sağlayabilir. Bu programla da iş dünyasının aradığı nitelik ve yetkinlikle donatılmış mühendislerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu başlıklı bir küme çalışmamız da devam ediyor” dedi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün geçen yıl yaptığı 17 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 11’ini gerçekleştirdiğini hatırlatan Gündemir, sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 35 bin firmanın yaklaşık 500 bin kişiyi istihdam ettiğini vurguladı. 2005 yılında Çin’e uygulanan kotaların kaldırtılmasının ardından hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Çin pazarı başta olmak üzere küresel pazarda rekabet etmekte zorluklar yaşadığına değinen Nüvit Gündemir, çetin rekabet ortamında ayakta kalabilmek için emek yoğun sektörlerde de üretim süreçleri ve iş modellerinin değişime girdiğini ifade etti.

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay da eğitimi tamamlayan öğrencilerden programın geliştirilmesi noktasında geri bildirimlerde bulunmalarını istedi. Türkay, ayrıca 3 senedir BUSİAD tarafından sürdürülen Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’nın da diğer iller ve endüstriler tarafından örnek alındığını vurguladı.