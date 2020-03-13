DOSAB’lı tekstilciler fuarlara hazırlanıyor

13 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Firmaların, ev tekstili fuarları için özel olarak hazırlanan koleksiyonlarına destek vermek amacıyla, Şubat ve Mart aylarında, Japon bir stüdyoyla birebir çalışma yapıldı. Bu faaliyete katılım gösteren perdelik ve döşemelik kumaş üreticisi DOSAB Ur-Ge Projesi firmaları, İstanbul Evteks ve International Observatory etkinliklerinde sergilemek üzere yeni renk ve desenlerdeki kalitelere yönelik çalışmalar gerçekleştirdiler. Toplamda 18 firmanın yer aldığı DOSAB Ev Tekstili II Kümelenmesindeki firmaların büyük bir çoğunluğu, ilk Ur-Ge Projesi kapsamında da birçok farklı ve ünlü tasarım stüdyosu ile desen/tasarım/trend çalışması gerçekleştirmişlerdi. Firma temsilcileri, tek başına maliyet yükünün ağır geldiği bu tür stüdyolarla kümelenme kapsamında çalışmanın maliyet avantajı yanında yeni ürünler anlamında da büyük fayda sağladığını belirtti.

DOSAB Ev Tekstili I. Ur-Ge Projesi, 2015-2018 tarihlerinde tamamlanmış, 2019 yılında II. Ur-Ge Projesi, 6’sı yeni 18 firmanın katılımıyla kurulmuştu. DOSAB halen Ev tekstili yanında Otomotiv ve Yan sanayi ile Giyimlik Kumaş Ur Ge olmak üzere aynı anda üç projeyi yürütüyor.