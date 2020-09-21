Egeli hazır giyim ihracatçısının gözü hibrit platformlarda

21 Eylül 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Egeli tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçılarının yüzü gülmeye başladı. Temmuz ve ağustosun ardından eylülde de hareketli günler yaşayan sektör, dijital platformları daha etkin kullanarak bu canlılığı sürdürmeyi hedefliyor. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, siparişlerin artarak devam ettiğini, tek endişelerinin ‘acaba ikinci dalgada siparişler birden kesilir mi’ olduğunu söyledi.

Kısa süre önce düzenlenen Dünya Global Giyim Tedarik Exposu çıktılarını değerlendirirken, dijital fuar ve ticaret heyeti organizasyonlarına devam etme kararı aldıklarını söyleyen Sertbaş, bu kapsamda her yıl kasım ayında gerçekleştirdikleri ve katılımcıların önemli iş bağlantıları ile döndüğü Hollanda pazarına yönelik organizasyonu dijital ortama taşıma kararı aldıklarını açıkladı.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği de Avrupa pazarına yönelik diijtal ticaret heyeti organizasyonu için çalışmalara başladı. Birlik Başkanı Jak Eskinazi, “Eylülde hem ulusal hem EİB rakamları çok iyi. Bu ivmeyi devam ettirmek için fiziki ticaret heyeti organizasyonlarını dijital ortama taşımak için çalışıyoruz. Tekstilde Avrupa pazarına yönelik dijital ticaret heyetini ekim/kasım ayına yetiştirmek istiyoruz. Aynı şekilde Denizli’de ev tekstili konusunda Frankfurt Messe Fuarcılık ile dijital tanıtım organizasyonu için görüşüyoruz” diye konuştu.

“Hibrit şovlara güçlü bir eğilim var”

Foursource Satış Direktörü Jonas Wand da geçen ay dijital ortamda düzenledikleri Global Giyim Tedarik Exposu’na Ege Bölgesi’nden 31 firmanın katıldığını ve uluslararası satın almacılardan yaklaşık bin ziyaret alındığını söyledi. Wand, “Şirket başına ortalama 30 ziyaret çok iyi bir sonuç” dedi. Foursource olarak fiziksel fuarların dijital uzantılarla birleşimi anlamına gelen hibrit şovlara yönelik güçlü bir eğilim gördüklerini ifade eden Wand, şöyle konuştu: “Avrupalı ve Amerikalı müşteriler, tasarım hizmetleri dahil olmak üzere daha kısa teslim süreleri, sürdürülebilirlik ve uyumluluk standartları ve dikey üretim yapıları için giderek daha fazla bu bölgelerden firma arıyor. Türkiye’deki birçok şirket bu yetenekleri geçtiğimiz yıllarda geliştirdi. Bunu dijitalleşmede kullanmalı.”