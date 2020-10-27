Egeli hazır giyimcilerden Hollanda'ya sanal çıkarma

27 Ekim 2020

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, yıllık 20 milyar dolar konfeksiyon ürünleri ithal eden Hollanda’nın ithalatından Türk konfeksiyon sektörünün 2 milyar dolar pay alması için 27-28 Ekim 2020 tarihlerinde AegeanHasApparel Projesi’yle Hollandalı ve çevre ülkelerden alıcılarla dijital ortamda buluşuyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2020 Ocak-Eylül döneminde 12 milyar 123 milyon dolar ihracata imza attığını söyledi.

EHKİB olarak bu yılın ilk 9 ayında Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına 946 milyon dolar katkı sağladıklarını belirten Sertbaş, "Hollanda’ya yaptığımız ihracat ise yüzde 27’lik artışla 84 milyon dolara yükseldi. 2019 yılında en fazla ihracat yaptığımız 4. ülke konumundayken 2020'de 3. ülke konumuna yükseldi. Yıllık 20 milyar dolarlık konfeksiyon ürünü ithal eden Hollanda’ya ihracatımızın daha da artması için 25 firmamızla verimli bir dijital ticaret heyeti gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Hedef 2 milyar dolar

EHKİB Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Seray Seyfeli ise etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi: "Etkinlik, sanal ortamda 25 üretici ve ihracatçı firmanın katılımıyla 27-28 Ekim 2020 tarihlerinde dijital platform üzerinden gerçekleşecek. Katılımcı firmalarımızın 2 gün boyunca Hollanda ve çevre ülkelerden gelecek alıcılarla sanal ortamda görüşmeler gerçekleştirerek pazar paylarının artmasını hedefliyoruz. Hollanda'nın ithalatında yüzde 6,8 olan payımızı yüzde 10'a çıkararak ihracatımızı 2 milyar dolar seviyesine taşımak istiyoruz."

Kaynak: AA