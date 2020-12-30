Emrah Toraman: Tarzınız siz konuşmadan kim olduğunuzu yansıtmanın kısa yoludur

Hazır giyimdeki bir takım elbise veya gömleğin tam olarak üzerinize oturmamasının asıl nedeninin kişiye özel kalıp çıkarılmaması olduğunu söyleyen Emrah Toraman “Terziliğin en üst ekolü olarak kabul edilen Bespoke Tailoring’de size özel kalıp çıkarılır. Kamburunuz mu var hafif, omuzunuzun bir tarafı diğerinden daha mı düşüktür, kollarınız nispeten uzun mudur? Kalıp tüm bu vücut özellikleriniz ve anatominiz dikkate alınarak çıkarılır. Kısaca stoktaki takım elbise veya gömlek sizin vücudunuza uyarlanır hazır giyimde. Ismarlamada ise sıfırdan sizin için bir takım veya gömlek yaratılır. Ismarlama olarak dikilen bir takım elbise veya gömleği özel kılan sadece beden uyuşması değil. Kullanılan kumaşın kırışmaya dayanıklılığı, hafifliği, nasıl bir ortamda kullanılacağı, gömlek yaka ve ceket telası, vatka, astar, düğme gibi kullanılan ara malzemeler; bunların teker teker çok büyük önemi vardır” dedi.



“Ortama göre giyim tercihiniz olmalı”



Bir erkek bizden takım elbise veya gömlek tasarlamamızı istediğinde ona kıyafeti nasıl bir ortamda giyeceğini, mesleğini, hangi tip kumaşlardan hoşlandığını, nasıl bir imaj oluşturmak istediğini, rahat bir kesim mi yoksa dar bir kesimden mi hoşlandığını ve daha bunun gibi birçok sorular sorduklarını belirten Toraman Bespoke Tailor Kurucusu Emrah Toraman “Kimi müşteri tüy gibi hafif kumaş ister, kimi az kırışan, kimi astarsız ceket ister. Örneğin; reklamcı ise yaratıcılığını vurgulayan iddialı renk ve kesim ister, bankacı ise saf ve dürüstlüğü simgeleyen beyaz gömlekten şaşmaz, lacivert takım elbise tercih eder. Kısacası işin felsefesi şu soru sorarken; kıyafet sizi taşımasın, siz kıyafeti taşıyın. Mesleğinize, hayat tarzınıza, kişiliğinize ve nasıl bir ortamda giyeceğinize uygun olmalı tercihleriniz” diyor.

“Kesim fark yaratıyor”

Kamburu olan, boyu kısa, kilolu erkeklerin de ısmarlama giyimi tercih ettiğini söyleyen Emrah Toraman “Kısa boylu erkekler ceket etek boyunu kısa yaptırarak bacaklarını uzun gösteriyor. Ya da pantolonu yüksek bel ve nispeten uzun paça yaptırarak yine bacak boyunu uzun gösterip, olduğundan uzunmuş gibi görünüyor. Şişman erkekler yine farklı kesimlerle olduğundan zayıf görünüyor” dedi

“Erkekler kendini özel hisseder”

Ismarlama ilk bakışta pahalı bir zevk gibi görünse de aslen çok daha uzun kullanım süreleri sunmaktadır diyen Toraman son olarak şunları söyledi: “Şıklıkla rahatlık arasında bir seçim yapmanız gerekirse, gönül rahatlığı ile şıklığı seçebilirsiniz. Her şeyden önemlisi ısmarlama giyinen erkek kendini özel hisseder ve aynaya baktığında mutlu olur”

“Özel provalarla mükemmele yakınlaşmayı hedefliyoruz”

Kaliteyi ve zerafeti yakayalabilmek adına el işçiliğine ve özel tasarımların önemine değinen Toraman, "Tasarımlarının her bir detayının el işçiliği ile özenle hazırlayarak ve özel provalarla mükemmele yakınlaşmayı hedefliyoruz. Sadece sipariş edilen kıyafetlerde değil kurulan samimi ve uzun ilişkiler sayesinde müşterileri yakından tanıma avantajımızı kullanarak öneriler götürerek ve müşterinin gardırabunu tanımaya çalışıyoruz. Bu sayede her zaman şık olmak isteyenleri trendlerden yeni tasarımlardan haberdar edebiliyoruz. Stil oluştururken çağın gereksinimlerini anlık olarak takip ederek kaliteli hizmet anlayışından ödün vermiyoruz" diyor.

Babadan oğula kuşaklardır devam eden ustalık

Babası Refik Toraman’ın 1969 yılında Erzurum’da çıraklıktan başlayan meslek hayatına 1974 yılında İstanbul Beyoğlu’nda devam ettiğini söyleyen Emrah Toraman markalaşma hikayesiyle ilgili “Babam 1984 yılında Toraman Moda Evi’ni kurmuş, ben de 2002 yılında mesleğe dahil oldum. 2006’da ısmarlama gömlek işini markamıza dahil ettikten sonra yatırımlarımızı da artırarak 2010 yılında şirketin ismini ‘Toraman Bespoke Tailor’ olarak değiştirdim” dedi.