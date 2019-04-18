Ev tekstilcileri modanın merkezi İtalya’da alıcılar ile buluştu

18 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Türk tekstilinin dünya pazarlarındaki payını artırma çalışmaları kapsamında bu kez modanın merkezi İtalya’da başarılı bir çalışmaya imza attı. 15-17 Nisan tarihleri arasında, İtalya’nın Como kentinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli ev tekstili fuarı Proposte ile eş zamanlı gerçekleşen International Observatory Fuarı’na Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyen UTİB, Türk firmalarını önemli yabancı alım heyetleri ile bir araya getirdi.

Bu yıl UTİB’in 6. kez katıldığı fuarda Türkiye’den butik ve seçkin firmaların olduğu 18 firma yer aldı. Fuarı değerlendiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin ‘Fuara katılan firmalarımız düzenlediğimiz Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında çok verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük alıcılarını bir araya getiren Proposte Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen Observatory Fuarı’na Proposte Fuarı’ndan düzenlenen ücretsiz servisler ile dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçiler gelerek firmalarımızla tanışma ve ürünlerimizi görme fırsatını buldular. Fuar süresince firmalarımız başta İtalya olmak üzere Avrupa ve Amerika’dan çok önemli alıcılar ile birebir görüşme yaptı. Yapılan ticari bağlantılarla yeni pazarlar için önemli adımlar atıldı. Bu fuar sektörün ihracat potansiyelini önemli ölçüde artıracaktır” dedi.

UTİB Başkanı Taşdelen Engin, Türkiye’nin ev tekstili sektöründe önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, “UTİB olarak, çok kısa süre içinde ev tekstili sektörüne yönelik iki önemli organizasyondan birisini başarı ile geride bıraktık. Şimdi önümüzde önemli bir organizasyon daha var. 23-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek CNR EVTEKS fuarı da dünya ev tekstili sektörü için önemli bir buluşma noktası. UTİB olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da CNR Evteks Fuarı’na iyi hazırlandık. Birbirinden farklı organizasyonlar ile sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.