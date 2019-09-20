Ev tekstili Rusya pazarındaki eski gücüne yeniden kavuşuyor

20 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - 17-19 Eylül 2019 Eylül tarihleri arasında Moskova’da gerçekleştirilen fuara Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Milli Katılım organizasyonu ile 25 firmanın yer aldığını belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, fuara sadece Rusya’dan değil, Avrupa, ABD, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Uzakdoğu’dan da sektör profesyonellerinin ilgi gösterdiğini söyledi. Taşdelen Engin: “Sektörümüzün dünyada pazarındaki konumu ve önemi herkes tarafından biliniyor. Bizler de, ülke ihracatımızın artması için ağırlıklı olarak üst segment ürünlerle, dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rusya pazarında da üst segment ürünlerimizle gayet sağlam bir yere sahibiz. Heimtextil Russia 2019 Fuarı’na da ülkemizin önde gelen ev tekstili firmaları ile katıldık. Yeni trendler, yeni ürünler, teknoloji ve modamız ile bu fuarda da adımızda söz ettirdiğimize inanıyorum. Rusya’nın Türk ev tekstili sektörü açısından kriz öncesindeki parlak günlerine dönmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Rusya’ ya artış var ancak yeterli değil

Rusya özelinde ihracat verilerine de değinen UTİB Başkan Pınar Taşdelen Engin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Rusya’ya yapılan ev tekstili ihracatı, sürekli artmasına karşın halen istediğimiz seviyede değil. İki ülke arasındaki belirli zamanlarda yaşanan krizler bizlerin ihracat rakamlarını da oluşuz etkiledi. Şimdi ülkeler arasındaki ilişkiye bağlı olarak yeniden artışı yaşıyoruz. 2019 yılının ilk 8 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 86 artış ile 40,3 milyon dolarlık ev tekstili ihracatı yaptık. Bu artış geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 19. sırada olan Rusya’yı bu yıl 9.cu sıraya kadar yükseltti. Aynı dönemde Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin Rusya’ya ev tekstili ihracatı ise 6,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.”