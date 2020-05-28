Ev Tekstili Yarışması’nda başvuru tarihi 8 Haziran’a uzatıldı

28 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğinde bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda başvuru süresi 8 Haziran’a uzatıldı. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Hepimiz günlük yaşam akışının değiştiği farklı bir dönem yaşıyoruz. Genç tasarımcı adayları, eğitiminize uzaktan devam ettiğiniz bu süreçte, ilgi duyduğunuz alanlardaki yarışmalara katılarak, kendinizi geliştirme ve kariyerinizi yönlendirme fırsatlarını kaçırmamanızı öneririm. Başvuru süresinin uzatılması yönünde öğrencilerden yoğun talepler aldık. Bu anlamda başvuruda bulunamayanların da katılabilmesi adına başvuru tarihini ileriye aldık.” dedi.

Ana tema sürdürülebilirlik

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmanın ana teması olarak “Sürdürülebilirlik” konusu, “Sorumlu Üretim ve Tüketim” alt başlığında belirlendi. Başvuran tasarımcılar yarışmanın her aşamasında, ödül niteliği taşıyan ve mesleki yaşamları için kazanım sağlayabilecekleri süreçlerden geçecekler. Başvuru yapan tüm yarışmacılara endüstriyel anlamda sürdürülebilir bir tekstil ürünün hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlatmak ve tasarımlarını hazırlamadan önce ilham almalarına katkı sağlamak amacıyla “Tekstilde Sürdürülebilirlik” konulu eğitim videosundan yararlanma imkanı tanınacak. Başvurularını tamamlayan tasarımcılara, ön eleme süreci öncesinde, öğrenen bireyler olmak ve kendi güçlerini fark etmek konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Vizyon Geliştirme Eğitimi'ne katılma hakkı tanınacak. İlk 10'a giren finalistler ise, hem final eleme adımına hazırlanmak hem de kendi kariyer yolculuklarında faydalanmak amacıyla Marka Yaratma ve Ürün Hikayesi Oluşturma Eğitimi'ne katılabilecek. Mentor ve moderatör koordinatörlüğünde planlanacak Atölye Çalışması ve Üretim Süreci adımı, 10 finaliste final sunumlarını yapmadan önce projelerini geliştirme fırsatı sağlayacak. Yarışmacılar ayrıca tasarımlarının ticarileşmesi imkanına da sahip olacaklar.

10. UTİB Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nda ilk üçe giren tasarımcılar ise online İngilizce eğitiminin yanı sıra Vizyon Geliştirme Eğitimi'nin devamı niteliğinde olan, yine online Bireysel ve Kariyer Koçluk Programı'na katılabilecekler. Dereceye giren üç yarışmacı ayrıca tasarımlarını tescil ve yurt dışı eğitim imkanına kavuşabilecekler.