Eva Mendes vegan çantanın reklam yüzü oldu

Stella McCartney, yeni Ryder çanta serisi için “ilk bölüm” olarak duyurduğu kampanyasını başlattı. Kampanyanın yüzü, oyuncu ve aktivist Eva Mendes oldu. Çekimleri ise McCartney’nin kız kardeşi, fotoğrafçı Mary McCartney üstlendi.

Ryder çantası, markanın tamamen vegan, el işçiliğine dayalı ve yenilikçi tasarım anlayışının yeni simgesi olarak tanımlanıyor.

Yapıştırıcısına kadar vegan

İlk kez Yaz 2025 defilesinde tanıtılan çanta; atların boyun ve sırt kıvrımlarından ilham alan kavisli siluetiyle dikkat çekiyor. Ürün; geri dönüştürülmüş ve üzüm bazlı deri alternatifleriyle, geri dönüştürülmüş pirinç kilitleme mekanizmasıyla üretiliyor. McCartney, çantanın “yapıştırıcısına kadar vegan” olduğunu vurguluyor.

Stella McCartney, son aylarda oldukça hareketli bir dönem geçiriyor. Marka geçtiğimiz ay Riyad Moda Haftası’nda yer aldı ve Hindistan’da Reliance Brands ile yeni bir dağıtım anlaşması duyurdu. Ayrıca eylül ayında Ralph Lauren, Tom Ford ve Gucci deneyimi olan Tom Mendenhall markanın yeni CEO’su olarak atanmıştı.