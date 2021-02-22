Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı açıldı

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) tarafından Ticaret Bakanlığı onayı ve İHKİB desteğiyle düzenlenen Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı, gerçekleştirilen törenle açıldı.

Fuarın açılışında yaptığı konuşmada 2020 yılını sektör açısından değerlendiren OTİAD Başkanı Rıdvan Kandağ, süreç boyunca ihracatın yüzde 20 küçüldüğün, 2021'nin ise fırsatlarıyla öne çıkacak bir olduğuna dikkat çekti.

Pandemi sürecinin, küresel ticarette tedarik zincirinin seyrini değiştirdiğini belirten Kandağ, coğrafi olarak AB ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerine olan yakınlıkları sayesinde tedarikçilere hızlı hizmet verebildiklerini vurguladı. “Osmanbeyli olarak her kategorideki tasarım ve üretim altyapımız bizi ayrıştıran en önemli özelliğimizdir” diyen Kandağ, yeni normalde ise yeniden aksiyon alarak avantajları fırsata çevirmek için tüm hazırlıkları yaptıklarını, fuarın bu yıl online ortamda yapılmasının özel koleksiyonlara ulaşma anlamında da fırsat yaratacağını vurguladı.

“Fuar, artan ihracat rakamlarımızda önemli bir rol oynayacak”

Tekstil ve hazır giyimin birbirlerini tamamlayan ve birlikte güç alan iki önemli sektör olduğunu belirten İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ise, her iki sektörün toplamda 340 milyar liralık üretim ile imalat sanayiinde en fazla üretim sağlayan, bir milyonu aşan rakamla ülkede en çok istihdam sağlayan ve yaklaşık 26 milyar dolarla ihracatın lideri olduğunun da bilgisini verdi. “Bugün tekstil olmasa hazır giyim bu kadar güçlü olamaz. Hazır giyim olmasa da tekstil sektörümüz milyarlarca dolarlık bu entegre üretim tesislerine ulaşamaz” diyen Öksüz, bu veriler ele alındığında tekstil sektörünün entegre gücü sayesinde Türkiye’nin dünyanın 6'ncı, Avrupa Birliği’nin ise ikinci büyük tedarikçisi konumuna ulaştığına vurgu yaptı. 2020 yılında 9,7 milyar dolarlık ihracat değeriyle kapatan tekstil sektörünün 2021 yılında ise 11 milyar dolarlık ihracat hedefinin bulunduğunu hatırlatan Öksüz, 2021 yılında da ihracatta gerçekleştirdikleri büyük atılımla küresel ölçekte söz sahibi olmaya ve dünya sıralamasındaki mevcut konumlarını daha da güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Türkiye’nin küresel rekabette fark yaratabilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için marka ve tasarım odaklı ihracat anlayışına daha çok ihtiyaç duyduklarını belirten Öksüz, pandemi sonrası yeni normalde ise tasarım ve sürdürülebilirlik hikayesi olmayan koleksiyonların başarıya ulaşma şansı çok daha düşük olacağının altını çizdi.

“Haziran ayından sonra geleceğe daha olumlu bakıyoruz"

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe de, Osmanbey'in tasarım, üretim ve çalışma anlamında ortaya koymuş olduğu performansla Türkiye’yi birçok ülkede başarılı bir şekilde temsil ettiğini ifade etti. Hazır giyim sektörünün 2020 yılındaki tüm olumsuzluk ve zor koşullara rağmen başarı ve rekorlarla dolu bir süreç geçirdiğine de dikkat çeken Gültepe, 5 yıl aradan sonra yeniden tüm sektörler içinde 17,2 milyar dolarla birinci olduğunu söyledi. 2021 yılında özellikle sanal fuarlarla, fiziksel olarak ortaya koyacakları çalışmalarla 2020 yılı Haziran ayından sonra geleceğe daha olumlu baktıklarını belirten Gültepe, 2021 yılı ve sonrası için hazır giyim sektörü açısından çok daha farklı bir yıl olacağına inançlarının tam olduğunu vurguladı.

“Fashionist, takip edilen bir fuar noktasına geldi"

Bu yıl ilk defa online ortamda gerçekleşen fuarın 500 milyon dolarlık iş hacmini de beraberinde getireceğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, fuar süresince gerçekleşecek defilelerde, markaların ilk defa sergilenecek en yeni tasarımların katılımcılarla buluşacağını belirtti. Fuarda defilelerin yanı sıra trend sunumları ve özel koleksiyonların da yer alacağına dikkat çeken Gülle, seminer programlarında tüm katılımcılara yeni moda trendleri hakkında bilgi aktaracağını hatırlattı. Zorlu bir yılı geride bırakmalarına karşılı 2020 yılının ikinci yarısında hazır giyim ihracatının yüzde 13, tekstil ihracatının ise yüzde 7 arttığının bilgisini veren Gülle, her iki sektörün de gittikçe artan bir ivmeyle hedeflerine başarıyla yürüdüğünü de ortaya koyduğunu belirtti.

Mağazaların hedef müşterilerin taleplerine göre kolay ulaşılabilecek şekilde açıldığını, ürünlerini tüketicinin yaşam koşullarına göre tasarlandığını hatırlatan Gülle, fuarlara gelecek olan ziyaretçilerin de iyi analiz edilmiş ve belli bir talebe uygun kişiler olmasının fuarların niteliği açısından hayati önem taşıdığının altını çizdi. Fuarcılık sektörünün de yükselen trendleri takip eden, veri analizleriyle hedef kitle oluşturabilen ve o hedefe yönelik stratejiler üretebilen bir sektör olması gerektiğine de değinen Gülle, bu anlamda Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı’nın da güzel bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise, ilk hazırlık aşamasından bu yana fuara dair tüm gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Ülke ihracatı açıcısından giyim ve konfeksiyonun en önemli sektörlerin başında geldiğini belirten Turagay, OTİAD’ın kurulduğundan bu yana yaptıkları çabaların rakamlarla açıkça görüldüğünü söyledi. 2020 yılının zorluklarının bu yılın başında da devam ettiğini hatırlatan Turagay, buna rağmen hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında hedeflerin üstünde bir performans sergilendiğini vurguladı.