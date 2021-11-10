Fuar krizi çözüldü

Yener KARADENİZ

Kendi alanında dünyanın en büyük fuarlarından biri olan ev tekstili fuarlarının, organizatör firma olan İstanbul Fuarcılık AŞ tarafından tek taraflı ertelenmesine tepki gösteren ve konuyla ilgili yasal süreç başlatan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) ortaya çıkan sorunu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) hamlesi ile çözdü. Fuar krizi, organizatör firmanın, aynı dönemlerde başka sektörlere ait fuarları düzenlerken, ev tekstili fuarını, üstelik de fuar katılım paralarını toplamasına rağmen, salgını gerekçe göstererek, tek taraflı erteleme kararı alması ile başlamıştı.

BTSO iştiraki Küresel Fuar Acentası (KFA Fuarcılık) ile sözleşme imzalayan TETSİAD, uluslararası ev tekstili fuarını, yeni partneri ile 17-21 Mayıs 2022 tarihlerinde, İstanbul Fuar Merkezi’nde, HOMTEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı adı altında gerçekleştirecek.

“Fuarı ortaçağ zihniyetinden kurtardık”

İstanbul Fuarcılık AŞ ile yaşanan sorunlar ve yeni partner ile yürütülecek süreç, TİM Başkanı İsmail Gülle, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz’ün yanı sıra üye ve çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı toplantı ile paylaşıldı. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, yıllardır sektörün üzerinden milyonlarca TL kazanan organizatör firmanın, tarihini aylar öncesinden açıklanan ve 600-700 üyenin hazırlık yaptığı uluslararası nitelikteki fuarı, gayri yasal bir şekilde tek taraflı erteleme kararı aldığını hatırlattı. Fuara çok az zaman kala yeni arayışlara girdikleri bilgisini paylaşan Bayram şunları söyledi: “BTSO bünyesindeki KFA Fuarcılık ile sözleşme imzaladık. Milli ve yerli duruşumuzdan bir an olsun ödün vermeden tavrımızı ortaya koyarak, yoğun bir mekik diplomasisi yürüttük ve 60 milyon TL ödeyerek 3 yıllığına kiralama yaptık. Eğer biz bu kadar kısa süre içinde bu kadar hızlı adım atmamış ve bu kadar güçlü bağlar kurmamış olsaydık, sektörümüz için 2022 fuarı da hayal olacaktı. Organizatör firmaya yönelik hukuki süreç başlattık. Yeni partnerimizle daha önce organizatör firma tarafından 175 dolar olarak belirlenen metrekare fiyatını da yaklaşık 102 dolar üzerinden yapacağız. Fuarın ertelenmesinden doğan zararlarının karşılanması için hukuki süreç başlatan katılımcılarımıza da ayrıca metrekare bazında 3 yıl boyunca yüzde 25 oranında indirim uygulayacağız.”

TİM ve birlikleri fuarcılık partneri olacak

TİM Başkanı Gülle de, bugüne kadar hiçbir fuar organizasyonun yönetiminde ve içinde olmadıklarını belirterek, “Ama yaptığımız çalışmalar neticesinde geldiğimiz noktada bugün TETSİAD Başkanı ile görüşerek TİM ve ihracatçı birliklerini önemli bir fuarcılık partneri haline getiriyoruz. Hep birlikte yapacağız” dedi. İTO Başkanı Avdagiç ise, fuarın gerçekleştirileceği İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’ne çok ciddi bir yatırım yaptıklarını ve dünya çapında bir fuar merkezi haline getirdiğini anlattı. Avdagiç, “Bütün önemli fuarların burada yapılmasını sağlayacak bir altyapı oluşturduk. Bu fuar merkezini tüm sektörlerin fuar yapmak isteyen iç ve dış tüm aktörlerin kullanımına hazır hale getirdik” açıklamasında bulundu.

“Ödenen her kuruş, fuara yatırım olarak dönecek”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da 26 yılın en iyi fuarlarından birini gerçekleştireceklerine olan inancını dile getirerek, HOMETEX fuarında fuar organizatörü olan KFA Fuarcılık AŞ’nin kamu kurumu niteliğinde bir şirket olduğunu belirtti. Burkay, şöyle konuştu: “Bu, kar amacı yok anlamına geliyor. İlk defa 2022 yılından itibaren bu fuarla ilgili her birimizin şirketlerinden ödediği her bir kuruş inşallah fuarımıza yatırım olarak dönecek. Bakın bu çok önemli bir adım. Özellikle fuarlarda düzenleyeceğimiz alım heyetleriyle, trend alanlarıyla ve aynı zamanda sektörel buluşmalarla biz artık bundan böyle mayıs ayını dünyada bu sektördeki en büyük toplanma alanı olarak, İstanbul’un Dünya Ticaret Merkezi’ni bütün dünyada sektör oyuncularının aklına ciddi anlamda kazımış olacağız.”