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Gamze Saraçoğlu, Aslı'nın Konukları'nda

Aslı'nın Konukları'nda bu hafta ünlü modacı Gamze Saraçoğlu'nu ağırladık.

Gamze Saraçoğlu, Aslı'nın Konukları'nda
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Aslı'nın Konukları programıyla her cumartesi günü önemli isimleri ağırlayan Aslı Barış'ın bu haftaki konuğu ünlü modacı Gamze Saraçoğlu...

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