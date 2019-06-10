Geleceğin tasarımcıları “Sürdürülebilirlik” dedi

10 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Beş gün boyunca atölye çalışmalarında önemli eğitimler alan finalistler, ayrıca projelerini geliştirerek ürünlerinin prototiplerini de hazırlama imkânına kavuştu. Jüri değerlendirmesi sonucunda üç isim finale kaldı. Yarışmanın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda gerçekleştirilecek olan Türkiye Tasarım Haftası’nda açıklanacak ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye de 5 bin TL para ödülünün yanı sıra, staj ödülü, online İngilizce eğitimi ödülü ve tasarım tescil ödüllerinin verilecek

Uludağ Tekstil ihracatçıları Birliği (UTİB), tasarıma ve genç tasarımcılara verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Düzenlediği tasarım yarışmaları ile birçok genci sektöre kazandıran UTİB’in ev mekân tekstilinde genç yetenekleri sektöre kazandırarak Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak hedefiyle bu yıl 9. sunu düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nın ön eleme süreci tamamlandı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ön elemeyi geçerek atölye çalışmalarına katılma şansını yakalayan 10 finalist, 5 gün boyunca kariyerlerini etkileyecek önemli deneyimler kazandılar.

Genç tasarımcılar yoğun ilgi gösterdi

Ana teması ‘Sürdürülebilirlik’ olan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen 9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’na katılımın yüksek olması dikkat çekti. Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinin tekstil, moda, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümleri 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı yarışmada; Bengi Meydan, Burhan Çakıroğlu, Can Berkay Turhan, Esra Atila, Gizem Mendi, Gizem Nur Bağ, Hatice Gül Aksoy, Zeynep Özdem, Zeynep Pasinli ve Zeynep Polat ön elemeyi geçerek atölye çalışmalarına katıldılar.

Projelerini geliştirme fırsatı yakaladılar

Finlandiya Aalto Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Profesörü, Yaratıcı Direktör Maarit Salolainen mentorlüğünde gerçekleşen tasarım atölyesine katılma fırsatı yakalayan 10 finalist, 5 gün boyunca süren atölye çalışmalarında hem yarışmanın bu yılki teması olan sürdürülebilirliğin tekstil tasarımı ile ilişkisi ve uygulanabilirliği, pafta ve koleksiyon geliştirme ile tasarımın ürüne dönüşme aşamaları konularında da eğitimler aldılar hem de projelerini geliştirerek ürünlerinin prototiplerini hazırlama fırsatına kavuştular. Ayrıca atölye çalışmaları kapsamında Bursa’daki Polyteks, Dina Vanelli, Güleser Tekstil ve İpeker Tekstil firmalarına ait fabrikaları ziyaret etme imkânı bulan finalistler, bir yandan endüstri ve üretim süreçlerini tanırken, bir yanda da firma tasarımcıları ile fikir alışverişinde bulundular.