Hazır giyim ihracatçıları ödüllendirildi

BURSA (DÜNYA) - Platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere 4 kategoride toplam 53 firma ödül almaya hak kazanırken, UHKİB’in Platin İhracat Ödülleri’nde ise ilk üçe giren firmalar; Yeşim Tekstil, Küçükçalık Tekstil ve Öz Tekstil’den oluştu. UHKİB’in Platin İhracat Ödülleri’nde ilk üçe giren firmalara ödüller UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir tarafından verildi. Başkan Gündemir, Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya’ya, Küçükçalık Tesktil Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Küçükçalık’a ve Öz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı’ya ödülleri takdim etti.

İhracat kilogram değeri 18,5 dolar

İhracatta aylık 80 milyon dolarlar seviyesini yakaladıklarını kaydeden Nüvit Gündemir, ‘‘12 aylık ihracatımıza baktığımızda 880 milyon dolar gibi bir rakam var ki bu 2021 yılı için belirlediğimizin üzerinde bir rakam. Ocak mayıs dönemi ihracatımız geçen yıla göre yüzde 55 civarında bir artış göstermiş. İlk 5 ayı 363 milyon dolar ihracatla kapattık. İhracat performansımızın aynı zamanda katma değerli kısmı da gayet yüksek. Türkiye’nin kilogram başına ortalama ihracat birimi 1 dolar, hazır giyimin Türkiye geneli ise 13 dolar. UHKİB olarak biz 18,5 dolar kilogram gerçekleştiriyoruz. Dünya çapında aşılamanın hızlanması ve kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla ihracatta daha güzel günlerin geleceğini umut ediyoruz” dedi.