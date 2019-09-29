Hazır giyim sektörü Endüstri 4,0’a hızlı uyum için çalışıyor

29 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), dünyanın 5. büyük tedarikçisi olan Türk hazır giyim sektörünün 500 milyar dolarlık küresel ticaretteki yüzde 3,4’lük payını artırması ve yüksek katma değerli ihracatta öncü olması hedefiyle yola çıktığı ‘Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4,0 Entegrasyonu UR-GE Projesi’nde yer alan 9 firma için danışmanlık faaliyetine başladı.

Yaklaşık 4 ay sürecek olan ve Bosch tarafından gerçekleştirilecek Endüstri 4.0 danışmanlık faaliyetinin ilk tanışma toplantısı Yeşim Tekstil’de yapıldı. 9 firmadan yetkililerin katıldığı toplantıda danışmanlık programının nasıl yürütüleceği ve süreçler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Endüstri 4.0, yetkin kadroyla mümkün

Danışmanlık kapsamında gerçekleşen ilk toplantıda, Bosch danışmanları tarafından; Endüstri 4.0 entegrasyonunun bir dijital dönüşüm süreci olduğu; fakat yetkin bir kadro olmaksızın bir anlam ifade etmeyeceği vurgulandı. İnsan faktörü olmadan endüstriyel devrimin tamamlanmasının söz konusu olmadığının da vurgulandığı toplantıda, 'Endüstri 4.0 Nedir?' konusu detaylı bir şekilde ele alındı. Program kapsamında; endüstrideki bu dönüşüm ile verilerin işlenip gerçek zamanlı bilgi sağlanarak; yıllık büyümeyi yönetmek, yönetimsel karmaşıklığı gidermek, tedarik zincirinin şeffaflığını sağlamak ve çıktı kalitesini yükseltmek gibi hedefleri gerçekleştirmenin mümkün olabileceğinden de bahsedildi.

İnteraktif bir şekilde devam eden toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi. Toplantı sonunda danışmanlar, çalışmalarına, saha ziyaretleriyle devam ettiler.