Hazır giyimci Rusya ve Amerika pazarına odaklandı

Esra Özarfat

BURSA - Artan enerji ve işçilik maliyetleri Türkiye’nin tekstilde ‘ucuz ihracat yapan ülke’ olduğu algısını artık yıktı. Türkiye, pandemi döneminde tedarik zincirindeki kırılmalar ve lojistik kaynaklı yaşanan sorunları lehine çevirse de gelinen noktada özellikle Avrupa merkezli markalar uzun vadeli planlarında yeniden Uzakdoğu’yu değerlendirmeye başladı. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir, bu noktada Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün iplikten, dokumaya, boya ve baskıdan konfeksiyona kadar sahip olduğu dikey yapılanmanın Türkiye’yi öne çıkardığını söyledi. Artan online satışların da sürekli ve iyi fiyatlarla satış yapabilme olanağını doğurduğunu belirten Gündemir, az adetli üretimlerde Türk üreticinin esnek yapısıyla tercih edildiğini aktardı. Eylül ayından itibaren resesyon ve enflasyon baskısı nedeniyle Avrupa’ya yapılan ihracatta durağan bir döneme girildiğine vurgu yapan Gündemir, bu süreçte öne çıkan Rusya pazarının ise Türk hazır giyimcilere fırsatlar sunduğunu belirtti. Nüvit Gündemir, ayrıca Amerika’da da Uzakdoğu’daki tek merkezli tedarikten kurtulma arayışları bulunduğuna dikkat çekerek, “Bazı büyük firmalar Türkiye’den uzun vadeli alımlar yapmaya başladılar. Burada olup da çok aktif olmayanlar daha aktif olmaya başladı. Amerika’da çok büyük kapasite var” değerlendirmesini yaptı.

“Üretimin yavaşlaması bizim için avantaj olabilir”

Geçen yılı yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracatla kapatan UHKİB’in bu yıl hedeflediği 1 milyar 50 milyon dolarlık rakamı geçebileceğini belirten Nüvit Gündemir, “2021 yılında yüzde 32 artış sağladığımız ihracatımızı 970 milyon dolara yükseltirken tüm zamanların rekorunu da kırdık. 2021 yılında UHKİB ihracatında en önemli ihracat kalemlerimiz bayan dış giyim, bay dış giyim, suni-sentetik ev tekstili, diğer ev tekstili ve pamuklu ev tekstili olurken, İspanya, Hollanda, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa en önemli ihracat pazarlarımız arasında ilk sıraları aldı. İhracattaki artış 2022’de de devam ediyor. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 22,5 artış ile 869 milyon dolar oldu. Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji sıkıntısı ve bazı alanlarda üretimin yavaşlaması da bizim için bir avantaj teşkil edebilir. 2023 yılı için henüz bir hedef belirlememekle birlikte, uluslararası ticarete engel olan salgın, savaş, enerji sıkıntısı gibi konuların ortadan kalmasını diliyoruz. Bunun olması durumunda Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ve birliğimiz üyesi firmalar, üretimden gelen gücü, kalitesi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla her zaman hedefini yükselterek, ihracatını artıracaktır” dedi.

Moda tasarımcısı yetiştirecek

UHKİB üyesi firmaların ihracatta kilogram katma değerinin 20 dolar ortalamasında olduğuna işaret eden Gündemir, bazı iç kırılımlarda katma değerin 30 doların üzerine yükseldiğini vurguladı. Hazır giyimde tasarım ve katma değerli ürün için dijital alanın geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Nüvit Gündemir, “Türkiye artık ucuz mal ihraç eden ülke konumunda olmayacak. Bizim daha çok tasarım ve markalaşmaya yönelmemiz gerekiyor. Bu noktada da gençlere ihtiyacımız var. Rekabet gücümüzü artırmak için, Ar-Ge’ye yatırım yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Katma değeri yüksek, orijinal tasarımlı ürünlerin ihracatı ile uluslararası pazarlarda başarı sağlayabilir ve küresel piyasalarda firmalarımızın yerlerini güçlendirebiliriz. Ayrıca, üretimde sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, karbon ayak izimizi minimuma indirmemiz gerekiyor ve bu dönüşümü moda tüketicisinin ürün tercihlerindeki değişime cevap vermek için değil, sorumlu birer dünya vatandaşı olarak yerine getirmemiz şart” diye konuştu. Nüvit Gündemir, moda tasarım alanında kalıp ve model geliştirme konularında nitelikli ara eleman ihtiyacını uluslararası standartlarda eleman yetiştirerek sağlamak amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü (BUÜ-MTB) ile işbirliği yaparak “Moda Tasarım Teknolojilerinde Kalıp Geliştirme Eğitim Sertifika Programı” başlattıklarını hatırlattı. Gündemir, Meslek Liselerinin Moda Tasarım Teknolojileri bölümünden bu yıl mezun olmuş ve başarılı 20 öğrenciye 2 yıl boyunca İstanbul Moda Akademisi (İMA) ve London College of Fashion ekolü eğitim verileceğini, programı tamamlayan gençlerin sektörde istihdam edileceğini söyledi.

UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir, sektörün 2022 ihracatını ve 2023 beklentilerini DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı.