Hazır giyimde dönüşümü AB hibesiyle başlatacağız

İmam GÜNEŞ

İstanbul Hazırgiyim ve konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, nisan ayında yapılacak seçimli genel kurulda yeniden başkan adayı oldu. Geçen yılı yüzde 18,3’lük artışla 20,3 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan sektörü yeni bir dönüşümle geliştirmek istediklerini vurgulayan Gültepe, yeni dönemde dört temel hedef koyduklarını belirtiyor. Göreve geldiklerine 4 X 4 vizyonunu uygulamaya aldıklarına değinen Gültepe, “Sektörün başta üretim olmak üzere yeniden yapılanmaya ihtiyacı vardı, bunu yaptık. Değer zincirinin her aşamasında büyük oyuncular çıkarmaya çalıştık. Tasarım-endüstri işbirliği modelini geliştirdik. Dünya çapında 5 Türk markası çıkarmak ve global algıyı geliştirmeye çalıştık. Fashion Week ile bu konuda başarılı olduk. Yeni dönemde 3D hedefimizi uygulayacağız. Tüm üyelerimize dokunacağız, tüm ekosistemle desteleyeceğiz, tüm sektörü dönüştüreceğiz” diyor.

Sektör, geleceğe hazırlanıyor

4 yılda sektöre kazandırdıkları projelerinden birinin AB’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları (IPA) 2 olduğunu dile getiren Gültepe, şu bilgileri veriyor: “Birlik olarak AB fonlarından en fazla yararlanan birliğiz. AB fonundan bu proje için 10,4 milyon Euro hibe aldık. Hazır giyim sektörünün dijital dönüşüm uygulamalarını yapacağız. Eğitimler vererek sektörün duyarlılığını artıracağız. 1250 metrekare alanda dijital dönüşüm merkezimizi kurduk. İçinde Avrupa’nın en iyi fotoğraf stüdyosu var. Eğitimden tasarıma kadar birçok kalemde faaliyete geçtik. 1 ay içerisinde merkezimizin resmi açılışını yapacağız. Bir diğer projemiz ise IPA 3. Yine AB fonundan 7 milyon Euro’luk bir hibe aldık. Karbon ayak izini ölçeceğimiz, sürdürülebilirlik ile ilgili bir proje olacak. Paris İklim Anlaşması’na uyumu bu projeyle sağlamayı amaçlıyoruz. Bu projeyi hazır giyim, tekstil, kimya ve lojistik sektörünü birleştirerek yapıyoruz. Bu iki projeye çok fazla ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki dönem sınırda karbon düzenlemesi başlamadan sektörümüzü hazırlamak istiyoruz. İki sene içinde 12 bin metrekare alanda bir kompleks yapacağız. Ekoteks laboratuvarı, İstanbul Moda Akademisi ve dijital dönüşüm merkezinin olduğu bir yapı olacak Tasarımdan üretime kadar tüm süreçleri daha işlevsel hale getireceğiz. Hazır giyimde daha başarılı olmamız için çevreye duyarlı, yeşil üretimi esas alan, doğal kaynakların kullandığı bir yapıya geçilmemiz gerekiyor.”

İstanbul’da uluslararası moda fuarı

9-11 Şubat’ta İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı- İstanbul Fashion Connection (IFCO) Fuarı’nı gerçekleştirdiklerini söyleyen Gültepe, bu fuarla ilgili şu bilgileri veriyor: “Tüm sektörel paydaşların kenetlenmesi ve İstanbul Ticaret Odası’nın işbirliği ile bir hayali gerçeğe dönüştürdük. Ne kadar fazla birlik beraberlik sağlarsak, o kadar sektörümüz gelişir. Şimdiye kadar böyle bir fuar yapılmadı. 35 bin metrekareyi geçtik. Yaklaşık 450 firma katıldı. 90’a yakın ülkeden 3 binin üzerinde nitelikli alıcı geldi. 2023’te 100 bin metrekarelik bir fuar yapmayı planlıyoruz. Uluslararası moda takvimine İstanbul Moda ve Hazır Giyim Fuarı’nı koymak istiyoruz.”

Kurların yükselmeye başlamasıyla ABD pazarında daha rekabetçi olduklarını vurgulayan Gültepe, “ABD’nin 104 milyar dolar tüketimi var. Bunun yaklaşık 45 milyar dolarını Çin’den yapıyor. Bizim en fazla yaptığımız ihracat 2005 yılı öncesinde 1,5 milyar dolardı. Geçen yıl 1 milyar dolara yaklaştık. ABD 2010’dan önce birçok markasıyla Türkiye’ye yatırım yapmıştı. TL güçlenince rekabet edemeyip çıktılar. Karşılıklı yatırımların da artması lazım. Rekabet koşullarını sağladığımız takdirde en az 15 milyar doları yakalarız. Bunun için yatırım da yapmak lazım. Geçen yılki yaklaşık 20 milyar dolar ihracatımızın yüzde 70’ini AB’ye yaptık. Bu, ikili ilişkiler ve coğrafyanın yakınlığı ile oldu. Türki Cumhuriyetler, Rusya, Afrika gibi pazarlarda daha fazla gelişmemiş lazım. En fazla ağırlık vereceğimiz pazar ABD olacak. İskandinav ülkelerinde potansiyelimiz yüksek. Tanındığımız pazarlarda payımızı artırmak daha kolay. Buna da odaklanacağız” dedi.

Ajandasında neler var?

AB’den Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları (IPA) destek fonları alan Gültepe, bu fonlarla sektöre yeni yatırımlar kazandırmayı hedefliyor.

IPA 2 projesiyle hazır giyim sektörünün dijital dönüşüm uygulamalarını yapacak. Eğitimden tasarıma kadar birçok hizmeti sektör firmalarına sunacak.

IPA 3 projesiyle, karbon ayak izinin ölçüldüğü, sürdürülebilirlik konusunu merkeze alan bir yatırım yapılacak. Paris İklim Anlaşması’na uyumu bu projeyle sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nı 100 bin metrekareye çıkarmak, bu fuarı uluslararası moda takvimine dahil etmeyi planlıyor.

İki sene içinde 12 bin metrekare alanda, içinde Ekoteks laboratuvarı, İstanbul Moda Akademisi ve dijital dönüşüm merkezinin olduğu bir kompleks yapmayı hedefliyor.

Yeni dönemde 3D hedefini; tüm üyelerine dokunmak, ekosistemle destelemek, sektörü dönüştürmek üzerine uygulayacak.

Anadolu’ya yatırım arttı, Malatya bölgenin üssü olabilir

Bugün 81 ilde de üretimi olan bir sektör olduklarını ifade eden Mustafa Gültepe “İstanbul’da merkezi olan çoğu firmanın Anadolu’da yatırımı var. 700 bine yakın kişi direkt üretimde çalışan bulunuyor. Son 1,5 yılda 120 bine yakın istihdam artışı oldu. Özellikle İstanbul’da kalifiye eleman problemi çıkınca Anadolu’ya yatırımlar arttı. Malatya, Adıyaman, Batman, Giresun, Ordu gibi şehirlerde yatırımlar hızlandı. Giresun ve Ordu’da son iki yılda 40 bine yakın kişi hazır giyimde çalışmaya başladı. Malatya doluluğa ulaştı. Artık şehirlerden göç alır hale geldi. Biz insanlara şunu öneride bulunuyoruz. Hazır giyim olarak değil yan sanayi firmaları buraya gitmeli. İstihdam burada artmalı. Hazır giyim, yan sanayi ile birleşince Malatya bu anlamda Doğu Anadolu’nun üretim merkezi olabilir. Şu anda bu ilde 150 tekstil ve hazır giyim firması var” diyor.