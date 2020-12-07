Hazır giyimde ‘termin’ kavgası

Türkiye hazır giyim ihracatında geçtiğimiz ay ikinci dalga ile başlayan iptal ve ertelemeler yerini ürün yetiştirememeye bıraktı. Türkiye’de COVID-19 vaka sayılarının artması ve çalışanların da bundan etkilenmesi nedeni ile üretim kapasitelerinin yüzde 10-20’sini kullanamaz hale geldiklerini belirten sektör temsilcileri, “Birçok işletme, müşteriler ile kavga eder durumda. Üretici firmalar terminlerde uzatma istiyor. Müşteriler agresif, mallarını bir an önce talep ediyor. Şu an ürün yetiştiremiyoruz ve onun kavgasını veriyoruz” diyor.

Bilindiği gibi, 2019’da 17.7 milyar dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren 3. sektör olan hazır giyim, mart, nisan ve mayıs aylarında artan koronavirüs vakaları nedeni ile ihracatta önemli oranda kan kaybetmişti. Haziran ayında ötelenen siparişlerin harekete geçmesi ile hızlı bir toparlanma eğilimine giren sektör ağustos ayında otomotiv sektörünü geride bırakmış, eylül-ekim aylarında ise sırası ile 1 milyar 791 milyon dolar ve 1 milyar 852 milyon dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihi rekorları kırmıştı. Ancak salgında ikinci dalga nedeni ile iptal ve ertelemeler yeniden başladı ve söz konusu gelişmelerin etkisi ile kasım ayı hazır giyim sektör ihracatı bir önceki aya göre yüzde 20’ye yakın gerileyerek 1 milyar 523 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Fayat: Açılan pazar malını istiyor

TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, “Pandemi başladığında sektörün yılı yüzde 15 bir eksiyle kapatacağını kabul etmiştik. Ancak düşüş artan toparlanma ile şu an yüzde 5’e kadar geriledi. Geçtiğimiz ay ikinci dalga nedeniyle yaşanan ötelemeler olmasıydı, 2019 rakamlarını yakalar hatta 18 milyar doları da zorlayabilirdik” diye konuştu. Fayat, Fransa’nın ikinci kapanma sonrası açıldığını kaydederek, “Oradaki müşterilerimiz ‘Mallarımızı bir an önce yollayın’ demeye başladı. Bu ertelemelerin ocak ve şubat ayları ihracatında artış olarak yansıyacağı anlamına geliyor” dedi.

Sertbaş: Artan vakalar etkiliyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Recep Burak Sertbaş da müşterilerden termin yetiştirme ile ilgili baskı yaşandığını doğruladı. Sertbaş, “Şu an tek derdimiz siparişleri yetiştirmek. Artan vakalar üretimi etkiliyor. Vakalar 10 gün, temaslılar ise 15 gün karantinaya giriyor. Şiştik, fire verir durumdayız. Birçok işletme, müşterileri ile kavga eder durumda. Eskiden onlar ertelerdi şimdi biz uzatma istiyoruz. Müşteriler ise acayip agresif, mallarını hemen istiyorlar. Dört gözle aşıyı bekliyoruz” diye konuştu.