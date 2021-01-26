Hazır giyimin cirosu online'da uçuşa geçti

Koronavirüs nedeniyle online alışverişe yönelen tüketici, toplam satışlar içindeki e-ticaretin payını da katladı. Hazır giyim perakendesinde 2019’da yüzde 6-8 arasında seyreden online alışveriş oranı, 2020’de yüzde 21’lere çıktı. Değişen tüketici davranışının önemli oranda kalıcı olmasını bekleyen sektör temsilcileri, bu yıl söz konusu oranın birçok markada yüzde 30’ları geçmesini bekliyor. Söz konusu trendi gören birçok marka da bu kapsamda online tarafa yönelik yatırımlarını artırıyor.

Beymen Grup E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ümit Arsoy, omnichannel (çoklu kanal) uygulamalara büyük yatırım yaptıklarını söyledi. Beymen. com’un 2010 yılından bu yana ülke geneline hizmet verdiğini anlatan Arsoy, mağazaların bulunmadığı illerde söz konusu satış kanalının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Mobil tarafta da hızlı bir büyüme yakaladıklarını belirten Arsoy, “Son dört yılda yaklaşık beş kat büyüyen Beymen. com’un 2015 yılında toplam cirodaki payı yüzde 5 iken, bu oran pandemi öncesi dönem yüzde 11 civarındaydı. Pandeminin de etkisiyle evde daha çok zaman geçirdiğimiz 2020'de e-ticaret ciromuz yüzde 115 büyüdü ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 11’den yüzde 24’e yükseldi. E-ticaretin kazandığı bu ivmenin 2021 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz" dedi. Beymen Grup olarak yeni teknolojileri yakından takip ettiklerini belirten Arsoy, "Önümüzdeki dönemde dijital kanallarda sunduğumuz servisler ile mağazalarda sunduğumuz servisleri birbirine daha da yaklaştıracağız” diye konuştu.

Ramsey ve Kip’i bünyesinde bulunduran Gürmen Group’un Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, online satışlarda son yıllarda güçlü bir ivme yakaladıklarını söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde tüketici davranışlarında köklü değişimlerin yaşandığını hatırlatan Doğan, “Online alışveriş eğilimi arttı ve salgın sürecinde büyümeler katlandı. Ramsey ve Kip markalarımız için 2023 hedefi online satışların toplam içindeki payını yüzde 10’a çıkarmaktı. 2020’de online satışlarda yüzde 75 artış ile söz konusu hedefe 2020’de ulaştık. Hedefimiz 2021’de de bu payı korumak olacak” şeklinde konuştu.

Hemington yüzde 250 büyüdü

Erkek giyim markası Hemington’un CEO’su Umut Boz, pandemi öncesinde online satışların toplam satışlar içindeki payının yüzde 15 olduğunu söyledi. Pandeminin de etkisi ile 2020’de e-ticaret platformlarında yüzde 250 büyüme yakaladıklarını anlatan Boz, Hemington. com.tr’nin payının da bu sürede yüzde 100 artış gösterdiğini söyledi. Bu artışta online alışverişte sundukları ayrıcalıklı hizmetlerin etkili olduğunu anlatan Boz, şöyle devam etti: “2020 yılı genelinde Hemington. com.tr’nin cirosunun toplam satışlara oranı yüzde 30 seviyesine çıktı. Bu yıl e-ticaret payımızı toplam ciro içinde yüzde 45’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm teknik ve hizmet yatırımlarımız bu strateji altında kurgulanıyor.”

Boyner’de hedef yüzde 40'ı yakalamak

Boyner'de de e-ticaret operasyonları hızlı bir şekilde sürüyor. Şirket yetkilileri boyner.com.tr’nin Boyner’in genel operasyonları içindeki payının yüzde 21’e, Morhipo.com ile birlikte değerlendirdiğinde ise yüzde 33’e çıktığını söyledi. Bu oranın bir yıl içerisinde yüzde 40’lar seviyesinde olacağı öngörülüyor. LC Waikiki’nin de bu kapsamda çalışmalar yaptığı biliniyor. lcwaikiki. com üzerinden satın alınan ürün, mağazaya giderek aynı gün içinde teslim alınabiliyor. Şirketlerin yaptığı yatırımların da etkisi ile online alışverişin, offline’a karşı büyük bir rakip olma yönünde ilerlediği ifade ediliyor.