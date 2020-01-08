Heimtextil 50’nci yılını geride bırakıyor

08 Ocak 2020

ANKARA (DÜNYA)

Dünya tekstil sektörünün önemli fuarlarından Heimtextil, 2020 yılı Ocak ayında 50’nci yılını geride bırakıyor.

1971 yılından bu yana tekstil sektörünün temsilcilerinin buluşma noktası olma özelliğini sürdüren fuarda, ürün çeşitliliğinin yanı sıra tekstillerin ekolojik ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde üretilmesi konusunda yapılan çalışmalarla da sektörün geleceğine yön veriliyor.

Heimtextil yetkilileri yaptıkları açıklamada, bu yıl düzenlenecek fuarda da her yıl olduğu gibi ilham verici başarı hikayelerini ve geleceğin trendlerinin sektörün profesyonellerine sunulacağını bildirdiler. Yetkililer, “Ev ve kontrat tekstilleri endüstrisi için dünyanın önde gelen fuarı Heimtextil, iç dekorasyon tekstilleri, iç dekorasyon tasarımları ve Heimtextil 20/21 Trendleri ile geleceği bugüne taşıyacak” dediler.

Heimtextil’de 250’den fazla katılımcının sürdürülebilir ürünlerinin sergileneceği bilgisini veren yetkililer, “Günümüzün en önemli konularından biri olan sürdürülebilirlik, özellikle tekstil endüstrisi için artık sadece bir kelimeden ibaret değil. Bugünün bilinçli tüketicileri; çevre dostu ve güven veren ürün ve hizmetlere talep gösteriyor. Artık tüketiciler için bir ürünün sadece nasıl üretildiği değil, ürünün üretildiği materyalin kaynağı da bir o kadar önem arz ediyor. Doğadan ne aldığımızı ve en önemlisi aldığımızın yerine ne koyduğumuzu bilmeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan, tekstil sektöründeki sürdürülebilir malzeme inovasyonu hakkında merak edilen soruların cevaplarını vermek için geliştirilen, «Gelecekteki Materyaller Kütüphanesi» de Heimtextil’de yer alacak.