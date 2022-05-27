İHKİB ABD'ye ihracatı 5’e katlayacak

Yener KARADENİZ

Salgında değişen tedarik zincirinin de katkısı ile 2021’i 20 milyar 250 milyon dolar ihracat ile kapatan hazır giyim sektörü, global tanıtım atağı başlattı. Hazır giyim ihracatının yüzde 70’ini gerçekleştiren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) bu kapsamda yıl boyunca hazır giyim firmalarının Amerika’dan Avustralya’ya 4 kıtada toplam 21 fuara katılımına öncülük ederken, en önemli ihracat pazarlarına da 10 ticaret heyeti düzenleyecek. İHKİB iş birliğinde Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından düzenlenen 25’inci Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin de tanıtımının yapıldığı toplantıda konuşan İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya, salgının küresel ticarette olağanüstü değişim ve dönüşüme yol açarken fırsatları da beraberinde getirdiğini belirterek, “Biz bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için kolları sıvadık. Hazır giyim endüstrimizin tanıtımı konusunda yeni bir atak başlattık. Bu yıl Amerika’dan Avustralya’ya kadar 4 kıtada 21 fuara milli katılım düzenleyeceğiz. Almanya ve Avustralya’da düzenlenen iki uluslararası fuara ilk kez milli katılım yapacağız. Avustralya’daki fuarda ‘uzak mesafeler bizim için engel değil’ mesajı vereceğiz” dedi.

Türk üreticiler 3 gündür İngiliz alıcılarla

Kaya’nın verdiği bilgilere göre 2023’te 26 fuara milli katılım için de hazırlık yapılıyor. En büyük pazarlara da 10 ticaret heyeti düzenleyeceklerini anlatan Kaya, 2022’nin ilk ticaret heyetine katılan firmaların üç gündür İngiltere’de görüşmeler yaptıklarını söyledi. Kaya, şöyle devam etti: “Markalı ihracat yapan firmalarımız ile üçüncü büyük pazarımız İngiltere’de yeni iş birlikleri geliştiriyoruz. Önümüzdeki hafta ABD’de spor giyim üreticileri ile ABD’li alıcıları buluşturduğumuz bir ticaret heyetimiz olacak. Yıllık 100 milyar dolar hazır giyim ithalatı olan ABD’ye halen bir milyar dolar düzeyinde bulunan ihracatımızı 5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Ülke ihracatından aldığımız yüzde 1’lik payı yüzde 5’e çıkaracağız. İlki 7 Haziran’da olmak üzere Rusya’ya hazır giyim ve yan sanayi ürün gruplarında iki ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Önümüzdeki aylarda sırada Almanya ve Fransa var. Fransa’da her yıl düzenlenen MAPIC’e organize perakende markalarımızla katılacağız. Özetle bu yıl sektörümüzü en iyi şekilde tanıtabilmek için tüm fırsatları değerlendireceğiz."

Avrasya Ekonomi Zirvesi 25 yaşında

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver, “Mütevazı bir sivil toplum örgütü için 25 yıldır bu düzeyde bir zirveyi aralıksız düzenlemenin büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. Marmara Grubu Vakfı olarak 25 yıldır barışa hizmet ediyoruz. 25’incisini, ‘Yeniden, Daha İyisini Yapmak’ teması ile düzenleyeceğimiz zirvede yine birbirinden önemli oturumlarımız olacak” dedi. Akkan Suver zirveye Bosna Hersek, KKTC ve Karadağ cumhurbaşkanlarının da aralarında bulunduğu 40’ı aşkın ülkeden konuşmacının katılacağını sözlerine ekledi. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin 7 Haziran’da gerçekleşecek gala gecesinde bir defile düzenleyecek olan moda tasarımcısı Özlem Erkan ise katma değerli ihracat için tasarımın önemine dikkat çekti.

"TİM için üzerimize düşen görev neyse hazırız"

Toplantıya İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe’nin de katılması bekleniyordu ancak Gültepe, yoğun programı nedeniyle katılamadı. TİM Başkanı İsmail Gülle’nin TİM başkanlık seçimi için adaylığının tehlikeye girmesi üzerine yeni adaylar arasında Gültepe’nin de adı geçiyor. Bu kapsamda adaylık için bir karar alınıp alınmadığı yönünde soruya; İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya, İHKİB olarak şartlar ne gerektiriyorsa ülke ve sektör için ziyadesi ile üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır oldukları cevabını verdi.