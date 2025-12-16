İHKİB: Hazır giyim sektörü 2026’da ihracatta yeni ivme yakalayabilir

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, rekabet gücünü yeniden sağlayacak adımların atılması halinde hazır giyim sektörünün 2026’dan itibaren ihracatta toparlanma sürecine girebileceğini söyledi.

Paşahan, sektördeki gelişmelere ve gelecek yıl beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hazır giyim ve konfeksiyonun katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye'nin stratejik sektörleri arasında yer aldığını söyledi.

Sektörün son üç yılda zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Paşahan, "İhracatımız 2023'ün başından bu yana azalıyor ve bu azalış küresel talepteki daralmadan kaynaklanmıştı. Son iki yılda ise yüksek faiz düşük kur politikası sonucu Türkiye'nin rakiplerine göre pahalı hale gelmesi nedeniyle rekabetçiliğimiz zayıfladı" ifadelerini kullandı.

Paşahan, sektörün üretim maliyetlerinin Asya'daki rakiplere göre dolar bazında yüzde 60-65, Avrupa'daki birçok ülkeye göre yüzde 15-20 pahalı kaldığını dile getirerek, fiyat tutturulamadığını ve bu sebepten müşteri kaybedildiğini kaydetti.

Bu yılın 11 aylık döneminde 15,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Paşahan, "Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımız yüzde 6,9 düştü. Yılı 17 milyar dolar civarında bir ihracatla tamamlayabileceğimizi öngörüyoruz" dedi.

"Rekabetçiliğimizi yeniden kazanacak ortamı oluşturabilmeliyiz"

İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan, sektörde söz konusu daralmanın istihdama da olumsuz yansıdığını belirterek, "Hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde istihdamımız Eylül 2025 itibarıyla 520 bin 973'e geriledi. Ülkemizin ihracatına yıllarca liderlik yapan, birçok konuda ilklere imza atan hazır giyim sektörümüzün 2026 ile birlikte ihracatta yeni bir ivme yakalayacağını ümit ediyoruz. Ancak mevcut gidişatı durdurabilmemiz için rekabetçiliğimizi yeniden kazanacak ortamı oluşturabilmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Paşahan, söz konusu ivme için kurla enflasyon arasındaki dengenin sağlanması, tekstil ham maddeleri ithalatında uygulanan ilave vergilerin düşürülmesi, istihdam desteğinin ayrım yapılmaksızın tüm firmalara verilmesi, emek yoğun sektörlere prim desteğinden ve reeskont kredilerinde faizin yüzde 15'e indirilmesinden geçtiğini vurguladı.

Yüzde 3 olan döviz dönüşüm desteğine ilişkin beklentilerine değinen Paşahan, "Hazır giyim gibi cari fazla veren sektörlerde döviz dönüşüm oranının yüzde 10'a çıkarılmasının, sektörün toparlanmasına çok büyük bir katkı yapacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"2025’i 614 firmamızın katılım gösterdiği 24 heyet programı ile tamamlayacağız"

Paşahan, her şeye rağmen moral bozmadan firmaları müşterilerle buluşturmaya ve yeni pazar arayışlarına devam ettiklerine işaret ederek, yoğun bir fuar katılımı ve heyet programı yürüttüklerini belirtti.

Geçen yıl 21 fuarda 770 firmayla yer aldıklarını dile getiren Paşahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2025'i 19 fuarda 623 firma katılımıyla tamamlamayı planlıyoruz. Geçen yıl heyet programlarımıza 486 firmamız katıldı. Firmalarımız toplamda 4 bin 93 firma ile 5 bin 548 iş görüşmesi gerçekleştirdi. 2025'i toplam 614 firmamızın katılım gösterdiği 24 heyet programıyla tamamlayacağız. Diğer taraftan ikiz dönüşümle ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İHKİB olarak ikiz dönüşümü stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Dönüşüm için AB'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarını etkili bir şekilde kullanıyoruz. AB fonları ile bir taraftan sektöre kalıcı kurumlar kazandırırken, diğer taraftan mevcut iştiraklerimizin yetkinliğini artırıyoruz."

Paşahan, IPA-I ile tasarıma odaklanıp, İstanbul Moda Akademisini (İMA) kurduklarını hatırlatarak, METAMORPHOSIS adını verdikleri IPA-II projesi ile Dijital Dönüşüm Merkezini sektörün hizmetine sunduklarını ve İHKİB'in iştiraki EKOTEKS'i dünyanın sayılı laboratuvarlarından biri haline getirdiklerini anlattı.

"36 ay sürecek projeyle firmalarımızın rekabet gücünü artıracağız"

İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan, kasım ayında başlattıkları ve yürütücülüğünü İHKİB'in üstlendiği IPA-III projesi ile yeşil dönüşüme odaklandıklarını bildirerek, "AB-Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliklerinin (İTKİB) nihai yararlanıcı olduğu projenin yürütücülüğünü İHKİB üstleniyor" ifadelerini kullandı.

Paşahan, toplam 7 milyon euro bütçeli IPA-III projesinin, hazır giyim değer zincirinin en önemli halkaları olan tekstil, kimya ve lojistik sektörlerini bir araya getirdiğini aktardı.

Söz konusu projeye ilişkin bilgi veren Paşahan, şunları söyledi:

"IPA-III projesini TİM ve İHKİB'in yanı sıra İTHİB, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile birlikte yürüteceğiz. Bu süreçte firmaların karbon ve su ayak izlerini ölçümleme ve azaltma kapasitelerini güçlendireceğiz. Alanında ülkemizin en kapsamlı çalışması olan ve 36 ay sürecek projeyle firmalarımızın rekabet gücünü artıracağız. Böylece Hazır Giyim Sektörü Sürdürülebilirlik Strateji Eylem Planı'ndaki bazı dönüşüm başlıklarını uygulamaya geçireceğiz."

