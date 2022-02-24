İHKİB’den Rusya'nın askeri müdahalesine ilişkin açıklama

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, savaş ortamının uzamasının hem ihracatı hem de turizm yoluyla yapılan iç pazardaki satışları olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonun bir an önce durdurmasını dileğinde bulunan Gültepe, “Kuzeyimizdeki iki ülke, Rusya ve Ukrayna arasında yıllardır süren gerginlik hiç istemediğimiz bir sıcak çatışmaya dönüştü. Rusya’nın başlattığı operasyonu siviller daha fazla zarar görmeden bir an önce durdurmasını ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü çerçevesinde soruna çözüm bulunmasını diliyoruz." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'nın, Türkiye’nin siyasi, ekonomik, ticari ve askeri alanda stratejik ilişkileri olan iki büyük ülke olduğunu ifade eden Gültepe, şunları kaydetti: "Hazır giyim sektörü olarak 2021’de Rusya’ya 286 milyon dolar, Ukrayna’ya 173 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yolcu beraberinde eşyayı da sayarsak sadece hazır giyim için 1 milyar doları aşan bir ticaretimiz olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca iki ülkeden gelen milyonlarca turistin yurt içinde hazır giyim perakendesine de ciddi katkıları oluyor. Savaş ortamının uzaması elbette hem ihracatımızı hem de turizm yoluyla iç pazardaki satışlarımızı olumsuz etkileyecektir."