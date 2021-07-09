İhracat, istihdamı tetikledi

Yener KARADENİZ

Salgın sonrası açılmalara hazırlanan tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan canlanma istihdam rakamlarına da yansıdı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, salgının başladığı 2020 yılı Mart ayından, bu yılın nisan ayına kadar geçen sürede söz konusu iki sektör istihdamlarını, 115 bin kişi birden artırarak 1 milyon 144 bine ulaştırdı. Özellikle hazır giyim sektöründe canlanmanın sürdüğünü dile getiren sektör temsilcileri, yılsonuna kadar 40 kişilik ek istihdam daha gerçekleştireceklerini söyledi.

Öte yandan hazır giyim sektörü 65 bin ile istihdamını en fazla artıran 3. sektör olarak öne çıktı. Söz konusu gelişmede artan ihracat rakamlarının önemli payı olduğunu söyleyen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, salgının ilk dalgası sonrası haziran ayı itibari ile uluslararası piyasada Türkiye hazır giyim ürünlerine talebin arttığını ve bunun da ihracat rakamlarına yansıdığını anlattı.

Hazır giyimden 40 bin istihdam daha

O dönemde 2 ay üst üste Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığını belirten Gültepe, “İhracat ve buna bağlı olarak cirosal artış durmadı. Kapasitelerimizde özellikle ihracat anlamında düşüş olmadı. Türkiye’ye talep artıyor ve 2021 sonrasında da bu talebin artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak istihdam da artmaya devam edecek. Üretim, tasarım ve dijitalleşme anlamında şirketlerin büyük yatırımları var. Yılsonuna kadar 40 bin istihdam artışı daha ön görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Peki geçtiğimiz ay sonu itibari sona eren Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) bu planları etkiler mi? Mustafa Gültepe, sektörde KÇÖ’nün sektörde çok kullanılmadığını belirterek istihdamda buna bağlı olarak bir düşüş beklemedikleri bilgisini paylaştı. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 35,3, 2019’un aynı dönemine göre de yüzde 8,3 artarak 9,4 milyar dolar oldu.

Tekstilde 500 bin aşılacak

İstihdam artışında önemli başarılara imza atan bir başka sektör ise tekstil ve hammaddeleri sektörü oldu. Yine SGK kayıtlarına göre sektörün 2020 Mart ayında 437 bin olan istihdamı, aradan geçen zorlu 13 ayda 50 bin kişi birden arttı. Sektörde KÇÖ’den ise ilk birkaç ay faydalanıldı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, hazır giyim sektörünün de salgın döneminde ihracat pazarlarına olan yakınlık avantajını kullandığını söyledi. Bu dönemde hem AB hem de ABD’deki pazar paylarını artırdıklarını anlatan Öksüz, “Sektörde güzel yatırımlar da başladı. Hammadde konusunda sıkıntı yaşandığı dönemde birçok şirket iplik yatırımına karar verdi. Bunlar yavaş yavaş faaliyete geçmesi ile istihdam rakamları da artacak” diye konuştu.

İşçi çıkarma yasağının kalkmasının etkisi ile bu dönemde istihdamda hafif ve geçici bir gerileme yaşanabileceğini belirten Öksüz, yılsonunda 500 bin adetlik istihdamı aşacakları tahmininde bulundu. Türkiye’nin tekstil ve hammaddeleri sektörü ilk yarı itibari ile ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55, salgın öncesi olan 2019 yılının aynı dönemine göre de yüzde 21 oranında artırarak 4,9 milyar dolara ulaştırdı. Sektör bu başarısı ile toplam ihracat içindeki payını da son 2 yılda 4,3’ten 4,6’ya çıktı. Öte yandan SGK kayıtlarına göre tekstil sektöründe çalışan başına günlük kazanç ortalaması 168 TL iken söz konusu rakam hazır giyimde 141 TL olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam 2020 Mart ayında tekstil sektöründe 136 TL, hazır giyim sektöründe ise 114 TL’ydi.