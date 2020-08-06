İhracattaki artış tekstilciyi sevindirdi

06 Ağustos 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı ve geçtiğimiz aya göre önemli bir artış gösteren ihracat rakamlarını değerlendirdi. Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılı döneme rağmen pandemi sonrası yeni serbestide Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ihracat rakamlarındaki artışın sevindirici olduğunu belirten Başkan Pınar Taşdelen Engin, açıklanan rakamların herkesin arzuladığı yükseliş trendinin göstergesi olduğunu belirtti. Temmuz ayı ihracatının haziran ayına göre yüzde 11,5’lik artışla 15 milyar 12 milyon dolara yükseldiğini hatırlatan Engin, aynı zamanda haziran ayındaki 82,6’da temmuzda 84,5'e ulaşan ihracatın ithalatı karşılama oranı ile de 2020 yılın bu anlamdaki en iyi oranlarına da ulaşıldığına vurgu yaptı. Yılın ikinci çeyreğindeki AB ekonomisinde yaşanan yüzde 11,9’luk ve ABD ekonomisinde yaşanan yüzde 32,9’luk küçülme göz önüne alındığında Türkiye'nin ihracat değerinin önemli ve anlamlı olduğunu vurguladığını belirten Engin, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecindeki olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin gücünü bir kez daha gösteren ihracattaki artışın ve dış ticaretteki olumlu performansın devamı için, ellerinden gelen katkıyı koymaya devam edeceklerini belirtti.