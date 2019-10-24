İngiltere ve İtalya’nın önde gelen tasarımcılarıyla çalışıyorlar

24 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - DOSAB Bölge Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Ev Tekstil II UR-GE Projesi kapsamında firmalara rekabet üstünlüğü ve yüksek katma değer sağlayacak faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamda Ev Tekstili II UR-GE Projesi katılımcı firmaları, İngiltere ve İtalya’nın önde gelen tasarımcı firmalarından danışmanlık hizmeti aldı. Birebir yapılan görüşmelerde önümüzdeki dönemin trendleri ve koleksiyon hazırlıkları için ortak çalışmalar yapıldı. Proje katılımcısı DOSAB firmaları aldıkları bu danışmanlık ile Heimtextil Frankfurt Fuarı için koleksiyon hazırlığı yapıyor.

Toplamda 18 firmanın yer aldığı DOSAB Ev Tekstili II Kümelenmesindeki firmaların büyük bir çoğunluğu, ilk UR-GE Projesi kapsamında da birçok farklı ve ünlü tasarım stüdyosu ile desen/tasarım/trend çalışması gerçekleştirmişti. DOSAB Bölge Müdürlüğü, firmalara son derece önemli katkılar sağlayan bu çalışmaları, önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi planlıyor.

DOSAB Ev Tekstili I. Ur-Ge Projesi, 2015-2018 tarihlerinde tamamlandı. Başarılı sonuçların ardından 2019 yılında II.Ur-Ge Projesi, 6’sı yeni 18 firmanın katılımıyla kuruldu.