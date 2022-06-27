İpekböceği İhracat Ödülleri, Bursa’da sahiplerini buldu

DÜNYA (BURSA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin birlikte düzenlediği '2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri', Uludağ İhracatçı Birlikleri merkez binasında gerçekleştirildi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri Töreni’ne Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Birlik başkanları ile firma temsilcileri katıldı. Tekstil sektöründe Yeşim Satış Mağazaları, önceki yıl olduğu gibi yine ilk sırayı alırken Fistaş ile Zorlu Dış Ticaret en başarılı firmalar oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon alanında da Yeşim Satış Mağazaları, EDT Dış Ticaret ile Öz Tekstil en fazla ihracatı gerçekleştirerek ilk üç sırayı paylaştı. 2021 İpek Böceği İhracat Ödülleri’nde tekstil sektöründen 148, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 58 olmak üzere toplamda 206 firma ödül almaya hak kazandı.

“Tekstil ve konfeksiyonda büyük fırsatlar var”

1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan UHKİB'in tüm zamanların rekorunu kırdığını kaydeden UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, “Gelinen bu nokta Ar-Ge, inovasyon, marka ve moda konusundaki yapılan yatırımların bir sonucudur. Önümüzdeki yıllarda Türkiye için tekstilde ve konfeksiyonda büyük fırsatlar var. Bu durumu fırsata çevirmemiz için tasarıma ve üretimde dijitalleşmeye önem vermemiz gerekiyor” dedi. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yeşil üretim ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturacak projelere öncelik verdiklerine işaret etti. Kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine de vurgu yapan Engin, “Techxtile Sart-Up Challenge programımızda son iki yıldır iş dünyamızın kadın temsilcileri için özel bir ödül uygulaması başlattık” diye konuştu.

“Başarılı işlere imza atacağız”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise Tekstil ve hazır giyim sektörünün 30 milyar doların üzerinde ihracat rakamı ile Türkiye’deki farklı sektörlerin başında geldiğini söyledi. Bursa’nın hem hazır giyim, hem de tekstil sektöründe en önemli şehirlerin başında geldiğini de söyleyen Gültepe, “Dış ticaret fazlası vererek büyük bir başarı gösteren Bursa’nın Türkiye ihracatında ayrı bir yeri var. İstanbul’a bu kadar yakın bir senkronizasyonda, mesafelerin kısaldığı bir ortamda hep birlikte çok daha başarılı işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

“Bursa, Türkiye ihracatına yön veriyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, otomotiv sektöründe çip krizi kaynaklı 2 milyar dolarlık eksiği olmasına rağmen Bursa’nın, geçen yıl 16 milyar dolarlık ihracat rakamı ile Türkiye’nin ikinci en büyük şehri olduğunu kaydederek “Bursa büyürse Türkiye büyür mottosundan hareketle üretime ve ihracata önem veren şehrimiz, yıllık 8 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek başarısını bir kez daha ortaya koymuştur. Tekstil ve konfeksiyon sektörü, 30 milyar doların üzerinde ihracat yaparak hem trendleri belirliyor hem de dünya tasarımda söz sahibi bir konumda yer alıyor” diye konuştu.