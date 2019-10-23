İpeker Tekstil’e ‘Sürdürülebilir İş’ ödülü

23 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Modaya yön veren fikirleri, dokuma, boya ve baskı koleksiyonlarında hayata geçirerek çevreye ve insana saygılı, üstün kalite ve hizmet felsefesi ile sektörün öncü kuruluşlarından olan İpeker, Avrupa Vejetaryen Birliği tarafından onaylı Vegan V-Label Sertifikası’nı alan dünyadaki ilk kumaş üreticisi konumunda bulunuyor.

Yenilikçi yapısının yanı sıra sürdürülebilirliği de iş modeline entegre etmeyi amaçlayan İpeker, Blue Balance Sustainability Program adını verdiği bu çalışmaları ödüllerle de taçlandırıyor. Okyanus ve atmosfer arasında yaşayan her canlı için dengeyi hedefleyen program sayesinde 2017 yılında da Sürdürülebilir İş Ödülleri yarışmasında Sürdürülebilir İnovasyon kategorisinde ödüle layık görülen İpeker, Vegan Tekstil Prosesi çalışmasını bir adım daha öteye taşıyıp kullanılan doğal kaynakların kullanımını büyük ölçüde azaltarak bu yıl da aynı dalda ödülün sahibi oldu.

Vegan Tekstil Prosesleri, çevrenin ayrılmaz bir parçası olan canlıların bir ürün olarak kullanımı yerine, türüne özgün bir şekilde yaşam koşullarına sahip olmasını, yaşama haklarının korunmasını amaçlayan, hayvanların insanlara yönelik bir mülk olmadığı ve bedenlerinin bir parçasının dahi insan konforuna yönelik kullanımına açık olmadığını savunan bir yapıda kumaş üretmeyi kapsıyor. Blue Balance VTP ile de zamandan yüzde 55 kazanım, yüzde 31.8 oranında su tasarrufu ve yüzde 60.2 oranında enerji tasarrufu sağlanıyor.