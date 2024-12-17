İstihdam kaybının artmaması için SGK prim indirimi yüzde 10’a çıkarılmalı

Yeni asgari ücretin belirlen­mesi için geri sayım sürer­ken hazır giyim, tekstil, deri ve halı ihracatçılarından prim in­dirimi çağrısı geldi. İhracatçılar, halen yüzde 5 olarak uygulanan prim indiriminin, son iki yılda yaklaşık 300 bin istihdam kaybı yaşayan hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinde iki yıl süre­since yüzde 10’a çıkarılmasını is­tediler.

Türkiye’nin yıllık 30 mil­yar doların üzerinde hazır giyim, tekstil, deri ve halı ihracatı bulu­nuyor. Söz konusu ihracatın yüz­de 56’sı İstanbul Tekstil ve Kon­feksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) çatısı altında yer alan İs­tanbul Hazır giyim ve Konfeksi­yon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammadde­leri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile İstanbul Halı İhracatçıları Birli­ği (İHİB) tarafından gerçekleş­tiriliyor.

İHKİB Başkanı Mustafa Gülte­pe, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İDMİB Başkanı Güven Karaca ve İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler, yeni asgari ücretin belirlenme­sine sayılı günler kala durum de­ğerlendirmesi için bir araya gel­di.

Toplantı sonrası dört başkan tarafından yapılan ortak açıkla­mada artan maliyetler karşısın­da tüm üretici ve ihracatçıların desteklenmesi gerektiği vurgu­landı. Hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerinin üretim, istih­dam ve ihracat açısından Türkiye ekonomisi için önemine dikkat çekilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"İşverene maliyeti rakiplere göre 6-7 kat daha pahalı"

“Dört sektör, 2022’de toplam 36,4 milyar dolarlık ihracat ger­çekleştirirken 1,3 milyon kişiye de istihdam sağlıyordu. Ne yazık ki iki yıldır sektörlerimizin hem ihracatında hem de istihdamın­da ciddi gerilemeyle karşı karşı­ya bulunuyoruz. İhracatımız 36,4 milyar dolardan 30 milyar dolar seviyelerine düşerken, 1,3 mil­yonluk istihdamımız da yakla­şık 1 milyona geriledi. Hepsinde de dünya pazarlarında iddialı ol­duğumuz dört sektörde rekabet­çiliğimizi kaybettik.

Çünkü küre­sel talebin daraldığı bir dönemde maliyetlerimiz dünya ortalama­sının çok üzerinde arttı. Üretim maliyetlerinde dolar bazında As­ya’daki rakiplerimize göre yüzde 40-50, Avrupa’daki birçok ülkeye göre yüzde 15-20 daha pahalıyız. Ülkemizde asgari ücretin işvere­ne maliyeti Asya’daki rakipleri­mize göre 6-7 kat yüksek. Daha da vahimi Avrupa’daki bazı ülkelere göre bile işçilik maliyetinde deza­vantajlı durumdayız.

“Prim desteği tüm firmaları kapsamalı”

Hazır giyim, tekstil, deri ve halı gibi sektörlerde işçilik en önem­li maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Biz her zaman çalı­şanımızın daha fazlasını hak et­tiğine inanıyoruz. Ancak mevcut koşullarda özellikle emek yoğun sektörlerde işçilik maliyetinden kaynaklanan yükün paylaşılması gerekiyor. Asgari ücretteki artış yükü sadece işverene bırakılma­malı.

Ücretli çalışandan kesilen gelir vergisi dilimleri günün ko­şullarına göre güncellenmeli. Uzun yıllar büyük emeklerle ka­zandığımız pazarlarımızı kay­betmek istemiyoruz. Bunun için emek yoğun sektörlerin destek­lenmesi gerekiyor. Bu noktada ha­len yüzde 5 olarak uygulanan SGK işveren prim indiriminin hazır gi­yim, tekstil, deri ve halı sektörleri için şirket büyüklüğü gözetilmek­sizin 2 yıl boyunca yüzde 10’a çı­karılmasını talep ediyoruz. Bu ko­nuda yapılacak bir düzenlemenin sadece KOBİ’leri değil sektörle­rimizde faaliyet gösteren tüm şir­ketleri kapsamasını istiyoruz.”

Üretim yurt dışına kayıyor

Dört başkanın ortak açıklama­sında Türkiye’deki yüksek mali­yetler nedeniyle bazı firmaların üretimlerini yurt dışına kaydırdık­ları, birçok firmanın da yurt dışına taşınmayı değerlendirdiğine dik­kat çekildi. Açıklamada, yurt dışı­na giden firmalarla birlikte uzun yıllara dayanan bilgi birikiminin ve yetişmiş iş gücünün de kaybe­dilmesinin telafisi imkânsız so­nuçlara yol açacağının altı çizildi.