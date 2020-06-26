Kahramanmaraşlı tekstilci ihtisas OSB’nin yatırıma açılmasını bekliyor

26 Haziran 2020

Ali ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Başkanı Ali Arpasatan, tekstil, metal mutfak eşyaları ve gıda sektöründe ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri’nin kurulmasının kenti devleştireceğini dile getirdi. Tekstil İhtisas OSB’nin kurulduğunu ancak henüz yatırım aşamasına geçilmediğini, bir an önce bürokratik engellerin aşılmasının kentin yararına olacağını ifade eden Arpasatan, ekonominin önemli kilometre taşlarından Kahramanmaraş’ın tekstilde Türkiye’nin 4’üncü büyük şehri olduğunu, Türk iplik sektörünün yüzde 35’ini elinde bulundurduğunu bu nedenle kurulan Tekstil İhtisas OSB’nin büyük önem taşıdığını vurguladı. Kahramanmaraş merkezde halen iki adet karma OSB’nin faaliyette olduğunu, Tekstil İhtisas OSB’nin ise geç de olsa doğru yere kurulduğunu ifade eden Arpasatan, “Fakat bürokratik engeller yüzünden bir türlü yatırım aşamasına geçilmedi. Diğer iki sektörümüz için de ihtisas OSB’leri kurmamız gerekiyor” dedi. Sanayicilerin en büyük probleminin yatırım altyapısı olduğuna dikkat çeken KASİAD Başkanı Arpasatan, bu durumun yatırımların azalmasına, çarpık sanayileşmeye ve verimsizliğe yol açtığını belirtti. Arpasatan, şunları söyledi: “Fiziki imkân yetersizliği verimsizliğin önemli sebeplerinden biri. Verimsizlik; KOBİ’lerimizin yavaş büyümesine ya da yok olup gitmesine yol açıyor. Bir KOBİ’nin büyüyebilmesi için yeterli kapalı alana ve üretim araç ve gereçlerine ihtiyacı var. Birçok işletme uygun şartlarda arsa ve bina bulamadığı için mevcut yerine sıkışıp kalmış durumda.”

"KOBİ’ler OSB'lerde büyür”

Aynı sektör grubunda ve o grubun alt sektörlerinde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı ihtisas OSB’lerin öneminden söz eden Arpasatan, şöyle devam etti: “Kahramanmaraş’ta da ekonominin can damarını KOBİ’lerimiz oluşturuyor. OSB’ler ise küçük işletmelere büyümeleri için fırsat sunuyor. Çünkü KOBİ’ler büyük işletmelerle ortak altyapı kullanma imkânına kavuşuyor. İhtisas OSB’ler kurup, farklı büyüklüklerde ihtiyaca uygun binalar yapıp bunları teminata alarak özellikle KOBİ’lerimize uzun vadeli kredi ile üretim yeri kazandırıp onları mülk sahibi yapmalıyız. Bunun bürokratik alt yapısı toplu konutlardan örnek alınarak oluşturulabilir. Bunu yaptığımızda sanayi üretimini özendirir, çarpık sanayileşmeyi önler ve küçük ve büyük aynı iş kolundaki yatırımların ortak altyapı hizmetlerinden yararlanmasını sağlarız.” Kahramanmaraş’ın teşvik yasasında 5. bölgede yer aldığını belirten Arpasatan, “ Eğer OSB’ye yatırım yapılırsa 6. bölgeye verilen teşviklerin bir kısmından yararlanabiliyoruz. Bu bile yatırımlarda organize olmamız için yeter sebeptir” dedi.

“Dondurma ihtisas OSB de kurulmalı”



Genel olarak OSB’lere yapılan yatırımlara verilen imtiyazlardan tek tek bahsetmeye gerek olmadığını artık bunu herkesin bildiğini ifade eden Ali Arpasatan, “İhtisas OSB’lerden sonraki aşama, Üst İhtisas OSB’ lerdir. Dondurmacılarımız bunu çoktan hak etmiş durumda. Kahramanmaraş’ta dondurma üretimini gıdadan ayırıp pozitif ayrımcılık yaparak bir üst ihtisas OSB’ de (Dondurma OSB) kümelendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.