Kim Kardashian Orta Doğu’ya açıldı

Skims, pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ilk mağazasını Dubai’deki Mall of the Emirates’te açarak Orta Doğu pazarına resmen giriş yaptı. Açılış, markanın çevrim içi satışların ötesine geçerek fiziksel perakendeye verdiği önemin altını çizdi.

Minimalist ve iddialı mağaza tasarımı

Dubai’deki amiral mağaza, Skims’in küresel perakende tasarım dilini yansıtıyor. Cesur ve minimalist estetik; monolitik formlar, kavisli mimari detaylar ve yansıtıcı yüzeylerle öne çıkıyor. Yumuşak aydınlatma ve büyük boyutlu üç boyutlu Skims logosu ise mağazada “yüksek segment” bir alışveriş deneyimi sunuyor.

En popüler koleksiyonlar raflarda

Mağazada markanın en çok ilgi gören koleksiyonlarından oluşan seçili bir ürün gamı sunuluyor. Fits Everybody, Seamless Sculpt, Cotton Fleece, Cotton Rib, Cotton Jersey, Boyfriend ve Skims Mens iç giyim koleksiyonları Dubai mağazasında satışa çıktı.

Küresel büyüme hız kesmeden sürüyor

Skims, geçen ay ABD’nin Kaliforniya eyaletinde South Coast Plaza’da yeni bir mağaza açmıştı. Dubai mağazası; New York, Los Angeles, Las Vegas, Atlanta, Austin, Houston ve Mexico City gibi şehirlerdeki kalıcı mağazalara katılarak markanın küresel perakende ağını daha da genişletmiş oldu.