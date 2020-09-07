Kipaş Tekstil’den pet şişelerden elde edilen kumaşlarla defile

07 Eylül 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Ar-Ge’ye dayalı sürdürülebilir üretim anlayışıyla, dünyanın önde gelen firmalarına; iplik, kumaş ve hazır giyim ürünleri tedarik eden Kipaş Tekstil, Fashion Days’de özel Innocence koleksiyonuyla boy gösterdi.

Moda Tasarımcılar Birlik ve Dayanışma Derneği ile Kariyer Eğitim Kurumları’nın işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen Fashion Days’in açılışı, Kipaş Tekstil’in yerli üretim özel kumaşlarından oluşan 25 parçalık kreasyonunu kapsayan Barrus London defilesi ile yapıldı. Kuruçeşme Oligark’ta düzenlenen defileye tekstil ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

“Yeni Mavi” adı altında ve Barrus London markasının kreatif direktörü Neslişah Yılmaz koleksiyonuyla düzenlenen defilede, bin 300 pet şişenin geri dönüşümüyle elde edilen kumaşlar kullanıldı. Defilenin amacının, “İnsanların kirlettiği deniz ve okyanuslara özür sunarak, doğal kaynaklara saygı duruşu” olduğu vurgulanırken, çevre kirliğinin önüne geçmeyi amaçlayan Kipaş Tekstil’in, bünyesinde günlük 12 bin 500 metreküp kimyasal, biyolojik ve endüstriyel atık su arıtma tesisi bulunuyor. Şirketin temel ilkelerinden birinin sürdürülebilirlik ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğu kaydedildi.