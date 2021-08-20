Lagranze, genç tasarımcılara atölye kuruyor

Yaz sezonuyla beraber tatilcilerin yoğun ilgisi ile dolup taşan plajlar, bikini, mayo ve diğer plaj ürünlerinin satışlarını da ciddi oranda artırdı.

Plaj modasında bikini ve mayonun yanı sıra pareo, şapka ve benzeri aksesuarların satışlarının da ciddi oranda arttığını ifade eden, lüks segment deniz ve plaj giyim markası Lagranze’nin kurucusu Hüseyin Yolcu, “Salgın hastalıkla birlikte uzun süre evlerimizde kalmış olmamız, bu yıl çok daha fazla tatil isteğiyle geçen bir yaz geçirmemize neden oldu. Bikini, mayo, şort, pareo, şapka ve daha farklı plaj ürünlerinin satışlarındaki ivme hala yukarı yönlü devam ediyor. Yaz döneminin sonlarına yaklaşmamıza karşın özellikle üst segment mağaza zincirlerinden siparişlerin yoğun şekilde devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Hüseyin Yolcu, yerli ve genç tasarımcıların çok iyi işler çıkardıklarını, bu konuda önemli bir girişimde bulunacaklarını ifade eden Hüseyin Yolcu, “Bu nedenle firmamız bünyesinde bir tasarım atölyesi kuruyoruz. Gençlerin daha iyi tasarım yapmasını sağlamak, onların tasarımlarını hayata geçirmek ve bunu tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu konu ile ilgili lise ve üniversite bazlı yurtdışındaki modelleri inceliyoruz” dedi.