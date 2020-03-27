Madam Mode, kadından sonra çocuk koleksiyonu da üretecek

27 Mart 2020

MERSİN- Kadın dış giyim markaları için koleksiyon hazırlayan Madam Mode, çocuk koleksiyonu da üretmeye başladı. Hazırladığı ilk çocuk koleksiyonu ile ana pazarı olan Avrupa başta olmak üzere Amerika’ya açılmayı hedefleyen firma, Mersin Serbest Bölge’de 1991 yılından beri bünyesindeki 13 fabrikada Zara ve Mango gibi birçok ünlü dış giyim markası için kadın dış giyim koleksiyonları hazırlıyor. İlk çocuk koleksiyonu ile küresel pazarlarda yer almaya hazırlandıklarını dile getiren Madam Mode Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Sağlam, kadın dış giyimde yıllık üretim rakamlarının 5 milyon adete ulaştığını, kadın dış giyim ürünlerinde yakaladıkları başarıyı çocuk giyim ürünlerinde de yakalamayı hedeflediklerini kaydetti. Çocuk koleksiyonlarını başta Avrupa olmak üzere Amerika’da da satmak istediklerini sözlerine ekleyen Sağlam, “Gerekli anlaşmaları yaptık. Örnek koleksiyonların hazırlanması için anne-çocuk kombinleri üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Online satış için istihdam ve altyapı çalışmaları sürüyor

Aynı zamanda kendilerine ait Palmod, Almesta ve Madam Mode isimli markaları bulunduğuna da değinen Sağlam, bu markalarla da çocuk koleksiyonu üreteceklerini kaydetti. Yeni ürün grupları ile yıl içerisinde online satışa başlayacaklarını söyleyen Ekrem Sağlam, “Online satış için gerekli teknik personel ekiplerimizi oluşturmaya başladık. Sistem altyapı hazırlıklarımızda devam ediyor” diye konuştu.

Sırada medikal tekstil ürünleri var

Bu yıl ayrıca medikal tekstil sektörüne adım atmayı planladıklarını ifade eden Sağlam, maskeden önlüğe kadar hastanelerde kullanılan tüm medikal tekstil ürünlerini üretmeyi amaçladıklarını belirterek şunları söyledi: “Medikal tekstil ürünlerini ihraç etmenin yanında yurtiçi pazara açılmak istiyoruz. Çünkü ülkemizde bu alanda yeterli kalite ve donanıma sahip firma yok denecek kadar az. Korona virüsünün de gündeme gelmesiyle birlikte gördük ki sağlık alanında tedbir alınması gerekiyor. Ülkemizde böyle bir şey olursa ne gibi sıkıntılar yaşanabilir düşüncesinden hareketle teknik tekstil konfeksiyonu da gündemimize aldık.”