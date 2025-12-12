Mango, kurucusu İsak Andiç’i vefatının birinci yılında küresel etkinliklerle andı

1953-2024 yılları arasında yaşayan Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay, vefatının birinci yılında dünya genelinde düzenlenen kapsamlı anma etkinlikleriyle yad edildi. 120’den fazla pazarda faaliyet gösteren Mango, Andiç’in girişimci ruhunu, insani değerlerini ve moda dünyasına kattığı vizyonu onurlandırmak amacıyla mağazalarında ve ofislerinde özel çalışmalar gerçekleştirdi. Dünyanın önemli merkezlerindeki sembolik Mango mağazalarının vitrinleri, Andiç’in portreleri ve ilham verici mesajlarla yeniden düzenlendi.

Kuruluş hikâyesi ön plana çıkarıldı

İsak Andiç’in portreleri ve hikâyesini yansıtan görseller; İstanbul İstiklal Caddesi, Barselona Paseo de Gracia, Madrid Serrano, Londra Oxford Street, New York Fifth Avenue, Milano Galleria Vittorio Emanuele ve Paris Boulevard Haussmann gibi ikonik lokasyonlardaki Mango mağazalarında sergilendi. Anma günü kapsamında mağazalarda bir günlüğüne moda koleksiyonları yerine Andiç’in yaşamı, değerleri ve Mango’nun kuruluş hikâyesi ön plana çıkarıldı.

Çalışanlardan anlamlı video

Mango çalışanları, İsak Andiç’in eski röportajları ve arşiv görüntülerinden hazırlanan özel bir anma videosu yayımladı. Video, Mango’nun kurum içi platformlarının yanı sıra sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Mango Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Toni Ruiz de yayımladığı mektupta, Andiç’in vizyonuna ve şirket değerlerine bağlılıklarını vurguladı. Ayrıca Mango’nun dijital satış kanallarında siyah banner kullanılarak anma mesajı paylaşıldı.

Global ölçekte ilk fiziksel Mango Home mağazası

Kurucusunun vefatının ardından geçen bir yılda Mango, güçlü büyüme performansını sürdürdü. Şirket, pazar ortalamasının üzerinde çift haneli büyüme kaydederken, 2025’in ilk yarısında satışlarını yüzde 12 artırdı. Mağaza sayısı yaklaşık 2 bin 850’den 3 bine yaklaştırıldı; global ölçekte ilk fiziksel Mango Home mağazası açıldı. Mango ayrıca Kaia Gerber ve Casper Ruud gibi isimlerle iş birlikleri gerçekleştirdi.

Marka değeri yüzde 26 arttı

Mango, yönetim kadrosunu da güçlendirerek H&M Group’un eski CEO’su Helena Helmersson ve Desigual’in eski CEO’su Manel Adell’i bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bünyesine kattı. Şirket, 2025’te Financial Times tarafından Avrupa’da çalışılacak en iyi şirketler arasında, Time dergisi tarafından ise dünyanın en iyi şirketlerinden biri olarak gösterildi. Marka değeri Kantar BrandZ verilerine göre yüzde 26 artarken, Mango’nun kurumsal itibarı da önemli ölçüde yükseldi.