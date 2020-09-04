“Pandemi krizinden çıkışta ilk ışığı tekstil ve hazırgiyim yaktı”

04 Eylül 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili ve bünyesinde 100 milyon dolar ihracat yapan Hürsan ve Deniz Tekstil’in bulunduğu Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, COVID-19 pandemisinin Türkiye’de oluşturduğu ekonomik krizden çıkışta ilk ışığı tekstil ve konfeksiyon sektörünün yaktığını söyledi. Sektörde özellikle penyede üretimin yüzde 120 kapasiteye ulaştığını belirten Baltalı, “Kriz sonrası talepleri karşılamanın tek yolu yatırım. Türkiye, tekstil ve konfeksiyon sektörünü baş tacı yapmalı” dedi.

Derya Baltalı (sağda), pandemi sürecinin tekstil ve konfeksoyon sektörüne etkilerini, DÜNYA Denizli Temsilcisi Osman Nuri Boyacı'ya anlattı.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkelerin ekonomilerinde ciddi daralmalara yol açan COVID-19 pandemi sürecinin tekstil ve konfeksiyon sektörüne etkilerini DÜNYA’ya anlatan Baltalı, şirket olarak mayıs ayı başında kısa çalışma ödeneğinden çıkarak, üretime başladıklarını belirtti. Baltalı, “Krizden önce tedarikte Türkiye’yi çok az tercih eden uluslararası firmalar halimizi hatırımızı sormaya başladı. Krizden çıkışta ilk ışığı yakan tekstil ve konfeksiyon oldu. Mağazalar açılınca insanlar yavaş yavaş dışarı çıkınca alışveriş yapmaya başladılar. Avrupa’da ve Türkiye’de normalleşme adımları atıldıkça siparişler arttı, Türkiye tedarik zincirinde tercih edilen ülke oldu. Özellikle penyede firmalar siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor. Birçok fabrika yüzde 120 kapasiteyle çalışıyor. Avrupa’da mağazalar açılınca yazlık elbiselerde talep patlaması oldu” diye konuştu.

Krizin tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türkiye ekonomisi için önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Baltalı, tedarik zincirlerinin değişeceğini, sektöre yeni yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı. Bir dönem Türkiye’nin tekstil sektöründen çıkmasının konuşulduğuna dikkat çeken Baltalı, “Toplam ihracatımızın yüzde 15-16’sını sektör gerçekleştiriyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörü tekrar gözde hale geliyor. Boyahane yatırımı yapmak isteyenler var. ABD’den gelen siparişler de artmaya başladı. Bunları karşılamanın tek yolu yatırım” dedi.