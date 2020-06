03 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) programlarına online platformlardan devam ediyor.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin moderatörlüğünde @utibsosyal Instagram hesabı üzerinden düzenlenen söyleşinin konuğu Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter oldu. “Yaratıcı Çarpışma: Girişimcilik” konulu söyleşide, COVID-19 sonrası dünya piyasalarında değişen trendler ve yeni girişimcilik anlayışı değerlendirildi.

Pandemi sürecinde dijital dünyanın özellikle iş insanlarına çok yardımcı olduğuna dikkat çeken UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, dünyanın zorlu bir sınavdan geçtiğini ifade etti. İş dünyasının bu dönemde bir yandan mevcut krizi yönetmeye çalışırken diğer yandan yeni dönemde iş yapmanın yollarını aradığını, alternatif sistem ve yaklaşımlar geliştirmeye odaklandığını söyledi. “Artık bir şekilde hayata dönmek zorundayız.” diyen Engin, “Bu zorlu süreci tecrübelerin paylaşımı, yeni deneyimler edinilmesi anlamında olumlu hale dönüştürdük. Köklü denilebilecek değişimlere şahit oluyoruz. COVID-19’a çözüm bulma ihtiyacıyla insanlar, sivil toplum kuruluşları ve hatta hükümetler bir araya geldiler. Demek ki bir araya gelebiliyoruz. Bunu görmek insanı mutlu ediyor.” dedi.

Dünyanın yaşadığı süreci değerlendiren Serter, “Temassız ekonominin yıldızının parladığı bir dönem yaşıyoruz. Pandemi sonrası bizi nasıl bir dünya bekliyor?” sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Hepimiz insanız ve insanın doğası hiç değişmiyor. Yüz yıllardır aynı. İnsan çok çabuk unutuyor, çok çabuk alışabiliyor ve eskiye çok çabuk dönebiliyor. Pandemi sonrasında yeni trendler ortaya çıkacak. İnsanlar pek çok şeyden vazgeçecek. Her şeyi yeniden keşfedip masaya yatırmak için doğru bir dönem. COVID-19, bir şeyleri değiştirmek için insanlar açısından itici güç oldu. Sağlık, finans ve e-ticaret ön plana çıkan sektörlerin başında geliyor. Pek çok yatırımcı bu sektörlere yöneldi. Ancak girişimcinin öğrenebilme, gelişme kabiliyeti olmalı. Yeni şeyleri sünger gibi çekerek, yutarak ilerleyeceksiniz. Bütün dünyayı öğrenmek, İngilizce bilmek çok önemli. Biz Türkiye içinde hayal edip, Türkiye içinde yaratabiliriz, ancak bunu dışarıda, onların dilinde satmamız lazım.”

“Gençleri her şeyin merkezine koymalıyız”

“Melek yatırımcı” konusuna da değinen Serter, bunun için yatırımcının meraklı olmasının ön şart olduğunu vurguladı. Serter, 40 yaşına kadar kendinden büyüklerden öğrendiklerini hayata geçirdiğini, bu süreçten sonra ise gençlere kendi birikimlerini aktardığını belirtti. Yeni yatırımlara yelken açmak, büyümek ve gelişmek için gençlere şans verilmesi gerektiğini aktaran Serter, “Gençleri her şeyin merkezine koymalıyız.” dedi. Kadınların iş dünyasının içinde “var” olmasını çok önemsediğinin altını çizen Serter, “Kadın ve erkeğin bir arada güzel bir şekilde koşabildiği, çalışabildiği yerler çiçek açıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Pandemi sonrasında tüm dünyada işsizliğin artacağı yönünde öngörüsünün bulunduğunu belirten Serter, “Birçok insan işinden olacak. Bu insanlar kendilerine yapacak iş arayacaklar. Bu insanlara iş yaratan kişi olmak müthiş değerli hale gelecek. Bu işleri yapanlar çok ön plana çıkacak.” dedi.

"Dünyanın yeni lüksü 'güven' oldu"

Ahu Büyükkuşoğlu Serter, son yıllarda dünyanın en lüks, en değerli şeyinin ‘güven’ olduğunu kaydetti. Şu dönemde güven satan her markanın, her şirketin bir anlamda ‘lüks’ sattığını dile getiren Serter, “Çünkü artık müşteri size güvendiği için geliyor ve bu da lüks bir marka olduğunuz anlamını taşıyor. Yani lüks anlayışı tamamen değişti. Bence şirketler bu konuyu çok iyi irdelemeli. COVID-19 döneminde herkes çalıştığı şirkete güvenmek istiyor. Güven çok önemli ve ancak bu güveni sağlamak çok daha önemli. Her şirket ‘Ben ne kadar güvenliyim? Müşterilerim kim?’ konularını iyi irdelemeli. Bu konuda kendini geliştirmeli.” diyerek önerilerini paylaştı.