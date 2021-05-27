Pandemiyi fırsata çevirdi, kendi markasını yarattı

Fikri CİNOKUR

Salgın bir çok sektörde kayıplara neden olsa da, kimi girişimci için de fırsat oldu. Bu dönemde rahat giyim tarzının önem kazanması ve çevreye duyarlılığın artması üzerine kendi markası ‘No sé Wear’ı oluşturan Nurten Atılgan, önümüzdeki 5 yılda dünya markası olmak istediklerini söyledi.

Antalyalı genç girişimci 23 yaşındaki Nurten Atılgan, Koç Üniversitesi’nde ekonomi ve işletme alanlarında çift ana dal yaparak mezun oldu. Üniversiteyi bitirince bir süre kurumsal firmalarda çalışmak isteyen ve iş görüşmeleri yapan genç girişimci Atılgan, pandemi sürecine yakalanınca Antalya’da ihracat ağırlıklı üretim yapan RAL Tekstil fabrikası sahibi ailesi ile birlikte çalışmaya karar verdi ve bu süreçte kendi markasını yarattı. Markanın yaratılma süreci Atılgan’ın , stoklarda bulunan kumaşlardan yararlanarak deneme amaçlı kendi tasarımlarını çizmesi ve üretmesiyle başladı. Tasarladığı ürünlerin ve modellerinin büyük ilgi görmesi üzerine 2021 başından itibaren de işini yaygınlaştırma kararı alan Atılgan, genç ve spor giyim üzerine ‘No sé Wear ’ isimli markasını yarattı.

Organik ve sürdürülebilir kumaşlar kullandı

Geri dönüşümden sağlanan organik ve sürdürülebilir kumaşlardan kendi tasarımı olan günlük ve spor kıyafetler üretmeye başlayan Atılgan’ın modelleri online satış kanallarında da yoğun ilgi gördü. Genç girişimcinin tasarladığı modelleri televizyonlarda ilgiyle izlenen bazı dizilerde rol alan oyuncularda kullanmaya başladı.

Başta ‘Masumiyet’ dizisi olmak üzere birkaç dizideki oyuncular da Nurten Atılgan imzalı olan modelleri giymeye başlayınca izleyicilerin dikkatini de çekti. Çevrenin korunması ve insan sağlığı konusunda büyük hassasiyete sahip olduğunu vurgulayan Atılgan ,bu bakış açısıyla yarattığı markanın üretim sırasında çevre yönetim sistemine ekstra önem verdiğini anlattı. Çevreye zarar vermemek amacıyla geri dönüşümden sağlanan organik ve sürdürülebilir üretimle tüketicinin tercihlerine göre modeller oluşturduğunu belirten Atılgan, ürünlerini kendi kurduğu web sitesi üzerinden satışa sunduğu bilgisini verdi.

“İtalyan şirket ile anlaşma yaptık”

Nurten Atılgan, şunları kaydetti ‘’Spor giyim üzerine önümüzdeki süreçte ikinci koleksiyonumun hazırlıklarına başladık. Bu koleksiyonumdaki tayt ve sporcu büstiyerlerin de kullanılacak olan özel ipliklerle ilgili olarakta İtalyada bir firmayla bir anlaşma yaptık. Hedefimiz önümüzdeki beş yılda bir dünya markası olmak. Hedef kitlemiz ise Z kuşağı olacak.”