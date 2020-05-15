Parlamış Tekstil, Partech ile ihracat kilogram değerinde 20 euroyu yakaladı

15 Mayıs 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Dünyanın önde gelen taşıt üreticilerinin lisanslı tedarikçisi olarak döşemelik ve perdelik kumaşlar ürettiklerini belirten Parlamış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Parlamış, denizcilik sanayinde sahip oldukları Lloyd sertifikası ile pek çok projede yer aldıklarını belirtti. Parlamış, MİL-GEM (milli gemi) projesinin paydaşı olarak özel kumaş üretimleri yaptıklarını hatırlattı. Demiryolu sektörü için tren vagon standartlarına uygun perde ve döşemelik kumaş, store perde kumaşları, dikilmiş perdeler, ısı ve ses yalıtımı sağlayan yan panel, tavan ve duvar kaplama kumaşları ürettiklerini anlatan Bülent Parlamış, “Başta THY olmak üzere, dünya havacılık standartlarına uygun, uçak ve helikopter perde ve döşemelik kumaşları üretimi yapıyoruz. Savunma sanayine yönelik teknik tekstil üretimlerimiz içinde TSK için paraşüt ve kurşun geçirmez kumaşlar, çadır ve kamuflaj kumaşları ile Hava Kuvvetlerimiz için hava taşıt tekstilleri üretimimiz yer alıyor. Endüstriyel tekstiller alanında da portföyümüzde sıvı ve katı atık filtre kumaşları, baca gazı filtre bezleri, sıvı eriyik damlamalarından koruyucu giysilik kumaşlar yer alıyor. Güç tutuşur döşemelik ve perdelik kumaşlar, antibakteriyel kumaşlar, yağ ve leke itici kumaşlar, kokulu apreli kumaşlar, anti polen kumaşlar, antistatik, antifungal, antivandal kumaşlar ile de Kontrat&Proje Tekstilleri alanında yer alıyoruz. Ayrıca ofis, konferans, otel proje tekstillerinin yanı sıra yatlar, oteller ve diğer dış mekanlar için solmaz, su ve ışık geçirmez koltuk kılıf ve tente kumaşları ile de outdoor kumaşları üretimimiz bulunuyor. Dünyanın önde gelen markaları için de özel efektli kumaşlar üretiyoruz” dedi.

Yıla Ar-Ge test merkezi yatırımıyla başladı

Teknik tekstil üretiminde başarılı olabilmek için öncelikle yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Bülent Parlamış, “Ayrıca son sistem üretim teknolojileri, gelişmiş kimya ve fizik laboratuvarları ile bitmek bilmeyen bir sabır ve araştırma isteğiyle gayretli bir Ar-Ge’ye ihtiyaç vardır” diye konuştu. Ar-Ge çalışmalarına her yıl yaklaşık 3 milyon lira ayırdıklarına vurgu yapan Parlamış, “Bu yapılan harcamaların çoğu zaman karşılığını alamasak dahi usanmadan devam etme motivasyonumuz, bu konuya verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır” değerlendirmesini yaptı. 2019 yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre üretim ve satış grafiğinde yüzde 10 artış kaydettiklerini belirten Bülent Parlamış, ancak yılın son çeyreğinde rakamların 2018 yılının gerisinde gerçekleştiğini dile getirdi. Bu yıla ise gerek makine tevsi yatırımları gerekse modern ve entegre bir Ar-Ge test merkezi yatırımı ile başladıklarını vurgulayan Parlamış, ayrıca yaklaşık 10 bin metrekarelik ek bir bina inşaatının da bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

Teknik tekstil entegrasyon yatırımlarını TEKNOSAB’da sürdürecek

TEKNOSAB’ın alt yapı yatırımlarının tamamlanması ile birlikte teknik tekstil entegrasyon yatırımlarını bu bölgede devam ettirmeyi planladıklarını anlatan Bülent Parlamış, şu bilgileri verdi, “Teknik tekstiller, ihracatımızın metre bazında yüzde 10’luk bir bölümünü karşılamakla birlikte 15-20 euro/kg başı ihracat bedeli ile ülkemiz ihracat gelirlerinde başı çeken rakamlara denk gelmektedir. Sektörel olarak yetişmiş eleman bulmada yaşadığımız güçlükler, üniversite- sanayi iş birliklerinde kat edilmesi gereken mesafenin başında olmamız, teknik tekstil hammadde tedarikinde yaşadığımız güçlükler ve uluslararası rakiplerimizin dünyanın en büyükleri olması sebebiyle, müşterilerimiz üzerinde yaratmış oldukları baskı, teknik tekstil alanında yaşamış olduğumuz sıkıntıların başında gelmektedir.”