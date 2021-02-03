Poliester iplik ithalatında korunma önlemleri devam edecek

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin, Endonezya, Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) “poliesterden tekstüre iplikler” ürünü için yürürlükteki önlemlerin devam etmesi kararlaştırıldı.

Bu ürünlere, ülke ve şirket bazında dempinge karşı önlem uygulanıyor. önlem ton başına 48 dolar ile 351 dolar arasında değişiyor. Bazı ülkeler için ise CIF bedelinin yüzde 6.88’i ile yüzde 72.56’sı oranında önlem uygulanıyor.