Ruslar’ın yerini Afrikalılar dolduruyor
Hazır giyimde markalaşan Osmanbey, Merter ve Laleli artık ihracat pazarına Afrika’yı da ekledi. Geliştirdikleri lokal markalarla Afrika'da hızlı yükselen üç merkez gelecek 5 ila 10 yıl içinde satışlarının yüzde 25’ini bu pazara yapmaya hazırlanıyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.