Sektörlerde Ufuk Turu: Tekstil

Sektörlerde Ufuk Turu: Tekstil
AHK Türkiye ve DÜNYA iş birliğinde düzenlenen Ufuk Turu: Tekstil paneline Hugo Boss ev sahipliği yaptı.
Tekstil sektörünün bugünü ve yarını “Sektörlerde Ufuk Turu” panelinde masaya yatırıldı.
AHK Türkiye ve DÜNYA iş birliğinde düzenlenen etkinliğe Hugo Boss ev sahipliği yapıyor. Tedarik zincirinden Avrupa Yeşil Mutabakatı hazırlıklarına uzanan farklı konu başlıklarının ele alındığı panelin açılış konuşmasını AHK Türkiye Genel Sekreter Yardımcısı Hartwig Kühn yaptı.
Dünya Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelin katılımcıları; Hugo Boss Tekstil Sanayi-Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Mutlu, Aysu Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sibel Aysu, Biray Kumaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Aydınlı, Şevkat Boya Genel Müdürü Yücel Gürkan, Urhan Boya Terbiye Tekstil A.Ş Genel Müdürü Hakan Urhan ve Gülle Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Servet Gülle oldu.